Форвард «Порту» Диас близок к переходу в «Ливерпуль» за 60 миллионов

«Ливерпуль» близок к приобретению нападающего «Порту» Луиса Диаса.

По информации журналиста Сезара Лондоньо, английский клуб заплатит за 24-летнего колумбийца 60 миллионов фунтов. «Ливерпуль» выиграл конкуренцию за игрока у «Ньюкасла», который также сделал многомиллионное предложение.

«Ливерпуль» хочет заключить сделку как можно скорее из-за отъезда Мохамеда Салаха и Садио Мане на Кубок Африки.