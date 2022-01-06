Форвард «Порту» Диас близок к переходу в «Ливерпуль» за 60 миллионов

«Ливерпуль» близок к приобретению нападающего «Порту» Луиса Диаса.
По информации журналиста Сезара Лондоньо, английский клуб заплатит за 24-летнего колумбийца 60 миллионов фунтов. «Ливерпуль» выиграл конкуренцию за игрока у «Ньюкасла», который также сделал многомиллионное предложение.
«Ливерпуль» хочет заключить сделку как можно скорее из-за отъезда Мохамеда Салаха и Садио Мане на Кубок Африки.
- Диас – лучший бомбардир «Порту».
- Он забил 12 голов в 15 матчах текущего чемпионата Португалии.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Источник: твиттер Сезара Лондоньо
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