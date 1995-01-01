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    Форвард «Порту» Диас близок к переходу в «Ливерпуль» за 60 миллионов

    «Ливерпуль» близок к приобретению нападающего «Порту» Луиса Диаса.

    По информации журналиста Сезара Лондоньо, английский клуб заплатит за 24-летнего колумбийца 60 миллионов фунтов. «Ливерпуль» выиграл конкуренцию за игрока у «Ньюкасла», который также сделал многомиллионное предложение.

    «Ливерпуль» хочет заключить сделку как можно скорее из-за отъезда Мохамеда Салаха и Садио Мане на Кубок Африки.

    • Диас – лучший бомбардир «Порту».
    • Он забил 12 голов в 15 матчах текущего чемпионата Португалии.
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Сезара Лондоньо

    Колумбийский спортивный журналист Caracol Radio с аудиторией в твиттере более 1 миллиона подписчиков.

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