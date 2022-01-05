Кураньи: «Смолов может стать связующим звеном между иностранцами и россиянами в «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи высказался о возможном возвращении Федора Смолова в столичный клуб.

«В те времена, когда мы вместе играли в «Динамо», Федор еще был молод, и ему не всегда хватало опыта. Смена обстановки пошла ему на пользу — с тех пор он сделал гигантский шаг вперед. Смолов не только хороший нападающий, но еще и отличный парень.

Федор превосходно говорит по-английски, это тоже плюс, потому что он может стать хорошим связующим звеном между иностранными и российскими игроками», — сказал Кураньи.