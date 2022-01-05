Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кураньи: «Смолов может стать связующим звеном между иностранцами и россиянами в «Динамо»

Кураньи: «Смолов может стать связующим звеном между иностранцами и россиянами в «Динамо»

5 января 2022, 14:15
10

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи высказался о возможном возвращении Федора Смолова в столичный клуб.

«В те времена, когда мы вместе играли в «Динамо», Федор еще был молод, и ему не всегда хватало опыта. Смена обстановки пошла ему на пользу — с тех пор он сделал гигантский шаг вперед. Смолов не только хороший нападающий, но еще и отличный парень.

Федор превосходно говорит по-английски, это тоже плюс, потому что он может стать хорошим связующим звеном между иностранными и российскими игроками», — сказал Кураньи.

  • «Локомотив» продаст Смолова за 10 миллионов рублей.
  • Форвард пойдет на значительное сокращение зарплаты.
  • Смолов и «Динамо» близки к договоренности

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Смолов Федор Кураньи Кевин
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Борисыч1
1641383157
Федя поможет Динамо стать Чемпионом!
Ответить
Блямба
1641386762
Знакомые барыги и приличный по ценам эскорт не являются главным связующим звеном в отношениях российских и зарубежных игроков уважаемого клуба.
Ответить
gоset
1641390302
Еcли дeлаете cтавки -> pro100bets.ru
Ответить
Форвард 79
1641457440
Явно ошибочный трансфер Динамо! Это понимают все прекрасно, но видимо этот трансфер нужен. И пытаются найти хоть какие то положительные моменты
Ответить
FanatSerj
1641468117
Лишняя обуза, он же прессинговать не сможет больше 10 минут.
Ответить
Главные новости
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
23:19
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
22:50
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
22:37
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
21:40
3
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
21:32
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
6
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
3
Все новости
Все новости
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
22:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
6
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
3
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
22
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
32
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
19
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
16
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
15
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
6
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+