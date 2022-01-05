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    Кураньи: «Смолов может стать связующим звеном между иностранцами и россиянами в «Динамо»

    Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи высказался о возможном возвращении Федора Смолова в столичный клуб.

    «В те времена, когда мы вместе играли в «Динамо», Федор еще был молод, и ему не всегда хватало опыта. Смена обстановки пошла ему на пользу — с тех пор он сделал гигантский шаг вперед. Смолов не только хороший нападающий, но еще и отличный парень.

    Федор превосходно говорит по-английски, это тоже плюс, потому что он может стать хорошим связующим звеном между иностранными и российскими игроками», — сказал Кураньи.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      gоset 18 минут назад

      Еcли дeлаете cтавки -> pro100bets.ru

      0
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      Рейтинг: +3574

      Блямба 1 час назад

      Знакомые барыги и приличный по ценам эскорт не являются главным связующим звеном в отношениях российских и зарубежных игроков уважаемого клуба.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4130

      neim 1 час назад

      Смолов ни кем не может стать в Динамо. Ну разве только Игбуном на лавке. Я в это свято верю !!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4130

      neim 2 часа назад


      Блин, говорить по англицки и быть хорошим парнем ещё не профессия.

      1
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      Рейтинг: +896

      Борисыч1 2 часа назад

      Федя поможет Динамо стать Чемпионом!

      1
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      Рейтинг: +4130

      neim > Борисыч1 2 часа назад

      Ты в это свято веришь ? А пенальти в сборной России от Смолова помнишь ?

      1
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      Рейтинг: +896

      Борисыч1 > neim 2 часа назад

      Я помню пенальти от Фомина.

      1
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      Рейтинг: +4130

      neim > Борисыч1 2 часа назад

      Фомин забил за Динамо очень много пенальти в последнее время. И все в пользу. И что ты об этом помнишь ?

      0
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      Рейтинг: +896

      Борисыч1 > neim 2 часа назад

      Вот именно это и помню. В Динамо пенальти бьёт Фомин, а пенальти Смолова не в тему, их нужно забыть.

      1
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      Рейтинг: +4130

      neim > Борисыч1 1 час назад

      Ни в коем случае. Федька пижон. А у Шварца серьёзная команда. Там не забалуешь.
      Не далёкий пример - шоколадка что-то вякнул против тренера МЮ. И что из этого вышло ?
      Да куча извинений, вплоть до простите и не гнобите мистер Тухель.
      А мистер между прочим ещё легонько с ним обошёлся. Мог бы и по круче. И я бы его поддержал.
      А поскольку не фиг !

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      Рейтинг: +783

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян > Борисыч1 1 час назад

      Д-мо никогда не станет чемпионом. Закончат чемпионат на нынешнем месте Спартака. Потому что за Д-мо никто не болеет. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +547

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Смолов должен в Локомотиве остатся

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      Рейтинг: +4130

      neim > СуперПАВ9 2 часа назад

      Флюгер денежный ни кому и ни чего не должен. Где больше платят. там и будет.

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