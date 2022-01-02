Смолов готов пойти на значительное сокращение зарплаты ради «Динамо» (Константин Алексеев)

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов заинтересован в зимнем трансфере в «Динамо». Об этом пишет журналист «Спорт-Экспресс» Константин Алексеев.
«Динамо» предлагает Федору Смолову контракт на полтора года.
Сам Смолов серьезно заинтересован в переходе, что повышает его вероятность. А готовность круто ужаться в зарплате говорит о высокой именно футбольной мотивации», – написал источник.
- Смоловым интересовался «Дженоа».
- В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
- Игрок был в «Динамо» с 2007 по 2015 год, забил за команду 3 гола в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева