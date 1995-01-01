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    Смолов готов пойти на значительное сокращение зарплаты ради «Динамо» (Константин Алексеев)

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов заинтересован в зимнем трансфере в «Динамо». Об этом пишет журналист «Спорт-Экспресс» Константин Алексеев.

    «Динамо» предлагает Федору Смолову контракт на полтора года.

    Сам Смолов серьезно заинтересован в переходе, что повышает его вероятность. А готовность круто ужаться в зарплате говорит о высокой именно футбольной мотивации», – написал источник.

    • Смоловым интересовался «Дженоа».
    • В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
    • Игрок был в «Динамо» с 2007 по 2015 год, забил за команду 3 гола в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии14
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      Рейтинг: +299

      orlovcar 1 час назад

      что ж он в свое время был не готов переподписать контракт?

      0
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      Рейтинг: +3253

      aaaaahhhh 1 час назад

      Смолов готов пойти..... , дальше можно было ни чего не писать.:))))

      0
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      Рейтинг: +12039

      Barmaleushka 2 часа назад

      Садовником Шварца ?

      1
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      Рейтинг: +4110

      neim 3 часа назад

      " ... готовность круто ужаться в зарплате говорит о высокой именно футбольной мотивации ... "
      А когда уходил из Динамо, о деньгах наверное думал, а не о мотивации ?
      На пушечный выстрел нельзя таких "мотивированных" к Динамо подпускать. Там сейчас своих хватает.

      2
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      Рейтинг: +13389

      ilichkadr 3 часа назад

      Готовность круто ужаться в зарплате говорит о высокой вероятности остаться без работы и не более того. Источник никто иной как его агент.

      2
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      Рейтинг: +881

      Борисыч1 > ilichkadr 2 часа назад

      Источник - человек, который более 10 лет работал в Департаменте Динамо по связи с болельщиками. Поддержка ветеранов, организация посещений стадионов делегациями из других городов, работа с фанатскими группировками и т.д. Динамик насквозь, и человека, ближе связанного с Динамо среди журналистов просто нет. Даже Дерунец, не говоря уж Саша Боярский.

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      Рейтинг: +13389

      ilichkadr > Борисыч1 1 час назад

      "человек, который более 10 лет работал в Департаменте Динамо по связи с болельщиками. "
      Видимо так хорошо работал, что попёрли из клуба?
      P.S. Степашин помалкивает, пресс-служба в рот воды набрала...............

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      Рейтинг: +881

      Борисыч1 > ilichkadr 23 минуты назад

      Хорошо работал. Любой мог обратиться с просьбой, и Костя помогал - хоть дедам, хоть детям. Ушёл туда, откуда и пришёл - журналистом в СЭ. Динамо на оффе НИКОГДА не даёт предварительных вью. Если перейдёт - все напишут, и Хрюша со Степашей тоже не промолчат.

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      Рейтинг: +15200

      paracetamol 3 часа назад

      Видать сильно вышибают из Локо пинками под зад, что даже денег не жалко!

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      Рейтинг: +517

      СуперПАВ9 3 часа назад

      Надеюсь останется в Локомотиве

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      Рейтинг: +4110

      neim > СуперПАВ9 3 часа назад

      Я тоже. Пусть и дальше там голы штампует за 3 ляма еврейчиков в год.

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      Рейтинг: +517

      СуперПАВ9 > neim 1 час назад

      А че это еще мало по нвропейским меркам

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      Рейтинг: +22214

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Готов играть за копейки - только не в садовники! )

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      Рейтинг: +881

      Борисыч1 3 часа назад

      Инфа от Кости Алексеева - это уже серьёзно. Честно, я не в курсе, что думает Шварц и Ко, как собирается встраивать его в состав. Но Федя свой, уверен, много Динамиков его поддержит.

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