Смолов готов пойти на значительное сокращение зарплаты ради «Динамо» (Константин Алексеев)

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов заинтересован в зимнем трансфере в «Динамо». Об этом пишет журналист «Спорт-Экспресс» Константин Алексеев.

«Динамо» предлагает Федору Смолову контракт на полтора года.

Сам Смолов серьезно заинтересован в переходе, что повышает его вероятность. А готовность круто ужаться в зарплате говорит о высокой именно футбольной мотивации», – написал источник.