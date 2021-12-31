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    «Дженоа» и «Зенит» интересовались Смоловым. Игрок встречался на острове в Карибском море с Шевченко (Metaratings)

    Этой зимой интерес к форварду «Локомотива» Федору Смолову был не только у «Динамо». Нападающий также входил в списки «Зенита» и «Дженоа».

    «Зенит» рассматривал игрока как возможную замену Артему Дзюбе, который может перейти в «Рубин».

    Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко находится в хороших отношениях со Смоловым и встречался с игроком в декабре на острове в Карибском море.

    • Футболист вскоре должен пополнить «Динамо».
    • В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
    • Игрок был в «Динамо» с 2007 по 2015 год, забил за команду 3 гола в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5265

      Semenycch 22 минуты назад

      Кто интересовался? Этот кривоногий недофорвард и близко Зениту не нужен!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      ДЫРЯВЫЕ > Semenycch 8 минут назад

      а типо в зените не недофорварды?

      0
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      Рейтинг: +13383

      ilichkadr 23 минуты назад

      Смолов вместо Дзюбы? Интересно, и кому такое могло присниться!!??

      1
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      Рейтинг: +4103

      neim > ilichkadr 17 минут назад

      Селюку, кому же ещё ))).

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      Рейтинг: +13383

      ilichkadr > neim 1 минуту назад

      Не. Даже Селюку такое не могло в голову прийти. Явно из начинающих, выкидышей ЕГЭ.

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      Рейтинг: +12701

      Cleaner 24 минуты назад

      Дженоа? Хотят сделать Смолова вторым Кокориным???..)

      1
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      Рейтинг: +19634

      JTherry 32 минуты назад

      "Шевченко встречался со Смоловым в декабре на острове в Карибском море"... выпить пина колады...)

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