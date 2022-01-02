«Дженоа» и «Зенит» интересовались Смоловым. Игрок встречался на острове в Карибском море с Шевченко (Metaratings)

Этой зимой интерес к форварду «Локомотива» Федору Смолову был не только у «Динамо». Нападающий также входил в списки «Зенита» и «Дженоа».

«Зенит» рассматривал игрока как возможную замену Артему Дзюбе, который может перейти в «Рубин».

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко находится в хороших отношениях со Смоловым и встречался с игроком в декабре на острове в Карибском море.

Футболист вскоре должен пополнить «Динамо».

В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.

Игрок был в «Динамо» с 2007 по 2015 год, забил за команду 3 гола в РПЛ.

Селюк: «Смолов – нулевой футболист. Его единственный путь – работать садовником у внучки Ельцина»