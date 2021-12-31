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    Агент Селюк сообщил о возвращении Смолова в «Динамо»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов вскоре вернется в «Динамо». Информацию подтвердил агент Дмитрий Селюк.

    «Я не верил, но сейчас я узнал, что это действительно так, и в ближайшее время Смолов точно станет динамовцем», – сказал Селюк.

    • Агент Смолова – Герман Ткаченко.
    • В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
    • Игрок был в «Динамо» с 2007 по 2015 год, забил за команду 3 гола в РПЛ.

    Селюк: «Смолов – нулевой футболист. Его единственный путь – работать садовником у внучки Ельцина»

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +875

      Борисыч1 38 минут назад

      Ох уж это межсезонье))) Чего только не наслушаешься )) Со страхом ждём возвращения Кокорина и надеемся на возвращение Люка Уилкшира! Люк! Люк! Люк! )))

      1
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      Рейтинг: +5265

      Semenycch 2 часа назад

      Странное решение руководства Динамо!

      2
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      Рейтинг: +4103

      neim > Semenycch 40 минут назад

      Интересно конечно, но почему о Смолове говорит не его агент Ткаченко, а какой-то Селюк ?
      Да и к тому же странное мнение о руководстве Динамо у болельщика Зенита. Неужели ты и правда веришь в эту чушь ? Я нет. Завтра ждём опровержения этой "новости".

      2
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      Рейтинг: +19634

      JTherry 2 часа назад

      "садовник внучки Ельцина" будет подрабатывать на поле у Шварца...)

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