Агент Селюк сообщил о возвращении Смолова в «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов вскоре вернется в «Динамо». Информацию подтвердил агент Дмитрий Селюк.

«Я не верил, но сейчас я узнал, что это действительно так, и в ближайшее время Смолов точно станет динамовцем», – сказал Селюк.

Агент Смолова – Герман Ткаченко .

. В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.

Игрок был в «Динамо» с 2007 по 2015 год, забил за команду 3 гола в РПЛ.

Селюк: «Смолов – нулевой футболист. Его единственный путь – работать садовником у внучки Ельцина»