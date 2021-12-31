Агент Селюк сообщил о возвращении Смолова в «Динамо»

Ох уж это межсезонье))) Чего только не наслушаешься )) Со страхом ждём возвращения Кокорина и надеемся на возвращение Люка Уилкшира! Люк! Люк! Люк! )))
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов вскоре вернется в «Динамо». Информацию подтвердил агент Дмитрий Селюк.
«Я не верил, но сейчас я узнал, что это действительно так, и в ближайшее время Смолов точно станет динамовцем», – сказал Селюк.
- Агент Смолова – Герман Ткаченко.
- В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
- Игрок был в «Динамо» с 2007 по 2015 год, забил за команду 3 гола в РПЛ.
Селюк: «Смолов – нулевой футболист. Его единственный путь – работать садовником у внучки Ельцина»