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    Селюк: «Смолов – нулевой футболист. Его единственный путь – работать садовником у внучки Ельцина»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный трансфер Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо». По его мнению, игрок не должен больше выступать в РПЛ.

    «Это какая-то новогодняя шутка. Я всегда считал, что «Динамо» стало умным клубом, которое идет в правильном направлении. Зачем Смолов нужен? Он нулевой футболист, думал, он вообще никуда не перейдет и пойдет работать садовником на участке внучки Ельцина – это единственный его путь. Видимо, «Динамо» может взять Федю только для того, чтобы стричь газон на стадионе.

    Не может такого быть, чтобы «Динамо» его приобрело, не верю. Для бело-голубых такой переход – это крах. Федя начнет отрицательно влиять на молодежь команды, которая, мягко говоря, в десять раз лучше этого нападающего. Он будет давить на них, несмотря на то, что у него нет авторитета для многих. Если это правда, в которую я не верю, то я разочаруюсь в «Динамо». Можно создать рубрику «Разочарование сезона». У меня не было сомнений, что его вообще больше никто не подпишет. Если все-таки он туда перешел, это коррупционная составляющая», – сказал Селюк.

    • Ранее сообщалось, что Смолов встречается с внучкой 1-го президента России Бориса Ельцина.
    • В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
    • Игрок был в «Динамо» с 2007 по 2015 год, забил за команду 3 гола в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии12
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      Рейтинг: +386

      Zenit40k 1 час назад

      Не такой нулевой как игроки Спартака

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14770

      Persona_non_Grata > Zenit40k 25 минут назад

      " Я всегда считал, что «Динамо» стало умным клубом " , в отличии от
      большего количества болельщиков Зенита , которые как были дебилами , так ими и остаются !!!

      0
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      Рейтинг: +55845

      portero 1 час назад

      Редко когда с Селюком можно согласится...

      4
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      Рейтинг: +15556

      Garrincha58 1 час назад

      Новый год начинает сразу удивлять и если уж так то возможный переход Дзюбы обратно в Спартак уже не так бы удивил

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14770

      Persona_non_Grata > Garrincha58 29 минут назад

      Кокорина в Зенит !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4103

      neim > Persona_non_Grata 11 минут назад

      Может лучше Дзюбу в Спартак ? )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23766

      vladimir-7 1 час назад

      Первый раз читаю правильные и обоснованные выводы Селюка.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13396

      Hektor 84 1 час назад

      У Селюка зависть поди! Хочет, а не может. А тут такое))) не боись он и так работает на внучке алкаша! Тебе до этого какое дело? Торгуй своими мартышками и помалкивай! Только косяк мартышки твои ни кому не нужны))) Сломал карьеру ЯЯ Туре противник коррупции)))

      0
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      Рейтинг: +15191

      paracetamol 2 часа назад

      Точно сказано!

      2
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      Рейтинг: +76

      vadikrew 2 часа назад

      Действительно,зачем им Смолов? Надо Гогуу брать, лучшего защитника 8ми континентов, 9ое чудо света.
      Бесит...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9073

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Этот Селюк после таких слов просто Ублюдок , которому табло неплохо бы подправить.

      3
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      Рейтинг: +251

      Suvorov51 > Alekxei Z. 1 час назад

      Вот трудно с тобой не согласиться. помоему селюк это презерватив. но только штопаный. ведь кому рассуждать о футболе .но только не ему.так ведут себя только бомжи которых подняли с помойки но не помыли. а они уже почувствовали себя людьми. а как были бомжами так ими и остались

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