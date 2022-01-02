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  • Селюк: «Смолов – нулевой футболист. Его единственный путь – работать садовником у внучки Ельцина»

Селюк: «Смолов – нулевой футболист. Его единственный путь – работать садовником у внучки Ельцина»

2 января 2022, 13:39
15

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный трансфер Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо». По его мнению, игрок не должен больше выступать в РПЛ.

«Это какая-то новогодняя шутка. Я всегда считал, что «Динамо» стало умным клубом, которое идет в правильном направлении. Зачем Смолов нужен? Он нулевой футболист, думал, он вообще никуда не перейдет и пойдет работать садовником на участке внучки Ельцина – это единственный его путь. Видимо, «Динамо» может взять Федю только для того, чтобы стричь газон на стадионе.

Не может такого быть, чтобы «Динамо» его приобрело, не верю. Для бело-голубых такой переход – это крах. Федя начнет отрицательно влиять на молодежь команды, которая, мягко говоря, в десять раз лучше этого нападающего. Он будет давить на них, несмотря на то, что у него нет авторитета для многих. Если это правда, в которую я не верю, то я разочаруюсь в «Динамо». Можно создать рубрику «Разочарование сезона». У меня не было сомнений, что его вообще больше никто не подпишет. Если все-таки он туда перешел, это коррупционная составляющая», – сказал Селюк.

  • Ранее сообщалось, что Смолов встречается с внучкой 1-го президента России Бориса Ельцина.
  • В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
  • Игрок был в «Динамо» с 2007 по 2015 год, забил за команду 3 гола в РПЛ.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Смолов Федор Селюк Дмитрий
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vadikrew
1641122145
Действительно,зачем им Смолов? Надо Гогуу брать, лучшего защитника 8ми континентов, 9ое чудо света. Бесит...
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paracetamol
1641122383
Точно сказано!
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Hektor 84
1641123092
У Селюка зависть поди! Хочет, а не может. А тут такое))) не боись он и так работает на внучке алкаша! Тебе до этого какое дело? Торгуй своими мартышками и помалкивай! Только косяк мартышки твои ни кому не нужны))) Сломал карьеру ЯЯ Туре противник коррупции)))
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vladimir-7
1641123923
Первый раз читаю правильные и обоснованные выводы Селюка.
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Garrincha58
1641124066
Новый год начинает сразу удивлять и если уж так то возможный переход Дзюбы обратно в Спартак уже не так бы удивил
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portero
1641124723
Редко когда с Селюком можно согласится...
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Из Твери Леха
1641129999
Я тоже этого не пойму. В его молодые годы, когда он был в статусе "подающего надежды" в Динамо у него вообще ничего не получалось. За всю карьеру он неплохо себя проявил в Урале и Краснодаре. Зачем Динамо снова вставать на эти, уже немолодые грабли, не ясно.
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DOCTOR PENALTY
1641131067
Играющий садовник...))) Новое амплуа Феди. )))
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BuenosArgentina
1641139753
Это не правда, он не нулевой футболист
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kan85
1641142457
Когда уже жиробасу дадут по е.б.а.л.у
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