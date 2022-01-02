Селюк: «Смолов – нулевой футболист. Его единственный путь – работать садовником у внучки Ельцина»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный трансфер Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо». По его мнению, игрок не должен больше выступать в РПЛ.

«Это какая-то новогодняя шутка. Я всегда считал, что «Динамо» стало умным клубом, которое идет в правильном направлении. Зачем Смолов нужен? Он нулевой футболист, думал, он вообще никуда не перейдет и пойдет работать садовником на участке внучки Ельцина – это единственный его путь. Видимо, «Динамо» может взять Федю только для того, чтобы стричь газон на стадионе.

Не может такого быть, чтобы «Динамо» его приобрело, не верю. Для бело-голубых такой переход – это крах. Федя начнет отрицательно влиять на молодежь команды, которая, мягко говоря, в десять раз лучше этого нападающего. Он будет давить на них, несмотря на то, что у него нет авторитета для многих. Если это правда, в которую я не верю, то я разочаруюсь в «Динамо». Можно создать рубрику «Разочарование сезона». У меня не было сомнений, что его вообще больше никто не подпишет. Если все-таки он туда перешел, это коррупционная составляющая», – сказал Селюк.