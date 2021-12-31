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    «Динамо» согласовало с «Локомотивом» трансфер Смолова («СЭ»)

    Форвард «Локомотива» Федор Смолов приближается к возвращению в «Динамо». Динамовцы уже согласовали трансфер с соседями.

    Через полгода у Смолова истечет контракт, и «Локомотив» выразил готовность отпустить игрока зимой за символическую сумму.

    Впереди у «Динамо» переговоры с самим игроком. Проблемой могут стать запросы Смолова по зарплате. В «Локомотиве» он получает 3,1 миллиона евро. У динамовцев таких окладов нет.

    • В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
    • Игрок был в «Динамо» с 2007 по 2015 год, забил за команду 3 гола в РПЛ.
    • «Динамо» идет в лиге 2-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:21
    Комментарии38
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      Рейтинг: +7032

      Рубинище 1 час назад

      Кто то видимо всё ещё празднует. В адекватном состояние такое не возможно. Старый балласт давно прекративший играть, который даже последней команде ла лиги не нужен.

      3
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      Рейтинг: +55845

      portero 1 час назад

      Бред какой-то, нафига им Федя?
      Как вариант, попросили пристроить уважаемые люди, которым нельзя отказать...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19634

      JTherry > portero 1 час назад

      точно, внучка Эльцина попросила...)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13396

      Hektor 84 1 час назад

      Зачем? Этот лентяй только чье то место будет занимать. У Динамо в нападении всё норм. Будет только атмосферу в коллективе портить.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +23766

      vladimir-7 2 часа назад

      Зачем Динамо согласовывать с Локомотивом трансфер Смолова,
      когда он летом будет свободным агентом. Ерунда какая-то.

      2
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      Рейтинг: +805

      ARSteven89 2 часа назад

      Как по мне, это не усиление и может испортить молодёжную химию Шиманьски, Тюкавина, Грулёва, Захаряна.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4103

      neim > ARSteven89 2 минуты назад

      Представь, а там ещё есть Лесовой, Фомин, Макаров ...

      0
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      Рейтинг: +15191

      paracetamol 2 часа назад

      Бесполезный с огромной зарплатой!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +19634

      JTherry 2 часа назад

      даже за символическую плату, но с огромной ЗП, зачем Смолов нужен динаме, непонятно...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4010

      ySS 3 часа назад

      Новогодня шутка)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23766

      vladimir-7 > ySS 1 час назад

      Чего спьяну не наговоришь в новогоднюю ночь.

      1
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      Рейтинг: +160

      ДЫРЯВЫЕ 3 часа назад

      а краснеют все за баклажанов)))

      0
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      Рейтинг: +6046

      sochi-2013 3 часа назад

      Вон оно, почему билет на поезд, дороже чем на самолет!

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