«Динамо» согласовало с «Локомотивом» трансфер Смолова («СЭ»)

Форвард «Локомотива» Федор Смолов приближается к возвращению в «Динамо». Динамовцы уже согласовали трансфер с соседями.
Через полгода у Смолова истечет контракт, и «Локомотив» выразил готовность отпустить игрока зимой за символическую сумму.
Впереди у «Динамо» переговоры с самим игроком. Проблемой могут стать запросы Смолова по зарплате. В «Локомотиве» он получает 3,1 миллиона евро. У динамовцев таких окладов нет.
- В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
- Игрок был в «Динамо» с 2007 по 2015 год, забил за команду 3 гола в РПЛ.
- «Динамо» идет в лиге 2-м.
Источник: «Спорт-Экспресс»