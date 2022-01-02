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  • «Динамо» согласовало с «Локомотивом» трансфер Смолова («СЭ»)

«Динамо» согласовало с «Локомотивом» трансфер Смолова («СЭ»)

2 января 2022, 11:21
34

Форвард «Локомотива» Федор Смолов приближается к возвращению в «Динамо». Динамовцы уже согласовали трансфер с соседями.

Через полгода у Смолова истечет контракт, и «Локомотив» выразил готовность отпустить игрока зимой за символическую сумму.

Впереди у «Динамо» переговоры с самим игроком. Проблемой могут стать запросы Смолова по зарплате. В «Локомотиве» он получает 3,1 миллиона евро. У динамовцев таких окладов нет.

  • В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
  • Игрок был в «Динамо» с 2007 по 2015 год, забил за команду 3 гола в РПЛ.
  • «Динамо» идет в лиге 2-м.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Смолов Федор
Комментарии (34)
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yorgenbarenz
1641113566
За символичную сумму?Как нашкодившего кота ....А в Динамо он пригодится! Динамо не играет в ссыкливый футбол,атакует широким фронтом.Федя может попасть в струю и начать новую,счастливую жизнь.
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Solist345345
1641113843
Странно, зачем он Динамо!?
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Блямба
1641116190
Офеденная покупка...
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Константинн
1641116792
Кокорина тоже верните.
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JTherry
1641119182
даже за символическую плату, но с огромной ЗП, зачем Смолов нужен динаме, непонятно...
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ARSteven89
1641120417
Как по мне, это не усиление и может испортить молодёжную химию Шиманьски, Тюкавина, Грулёва, Захаряна.
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vladimir-7
1641121366
Зачем Динамо согласовывать с Локомотивом трансфер Смолова, когда он летом будет свободным агентом. Ерунда какая-то.
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Hektor 84
1641122658
Зачем? Этот лентяй только чье то место будет занимать. У Динамо в нападении всё норм. Будет только атмосферу в коллективе портить.
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portero
1641124847
Бред какой-то, нафига им Федя? Как вариант, попросили пристроить уважаемые люди, которым нельзя отказать...
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Рубинище
1641124866
Кто то видимо всё ещё празднует. В адекватном состояние такое не возможно. Старый балласт давно прекративший играть, который даже последней команде ла лиги не нужен.
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