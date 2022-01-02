«Динамо» согласовало с «Локомотивом» трансфер Смолова («СЭ»)

Форвард «Локомотива» Федор Смолов приближается к возвращению в «Динамо». Динамовцы уже согласовали трансфер с соседями.

Через полгода у Смолова истечет контракт, и «Локомотив» выразил готовность отпустить игрока зимой за символическую сумму.

Впереди у «Динамо» переговоры с самим игроком. Проблемой могут стать запросы Смолова по зарплате. В «Локомотиве» он получает 3,1 миллиона евро. У динамовцев таких окладов нет.