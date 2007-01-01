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    «Динамо» заплатит за Смолова около 10 миллионов рублей («РБ Спорт»)

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов близок к переходу в «Динамо».

    По информации «РБ Спорт», клубы уже договорились о трансфере. Сумма сделки составит около 10 миллионов рублей.

    «Локо» заинтересован в продаже 31-летнего форварда, так как хочет сэкономить около 1,5 миллиона евро на его зарплате.

    • «Локомотив» купил Смолова у «Краснодара» летом 2018 года за 9 миллионов евро.
    • Он провел за клуб 98 матчей, забил 29 голов, отдал 12 голевых передач.
    • Ради «Динамо» Смолов готов пойти на снижение зарплаты.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +884

      Борисыч1 1 час назад

      Это всё верхушка айсберга. Есть ещё личка, подъёмные и агентские.

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      Рейтинг: +517

      СуперПАВ9 1 час назад

      Надеюсь останется

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      Рейтинг: +2249

      acor94 3 часа назад

      Типо 150 тысяч баксов?) вот это ценник!

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      Рейтинг: +3604

      PAREVG. > acor94 2 часа назад

      Иначе летом бесплатно уйдет, как свободный агент.
      У него контракт с Локо до лета 2022...

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