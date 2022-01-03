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  • «Динамо» заплатит за Смолова около 10 миллионов рублей («РБ Спорт»)

«Динамо» заплатит за Смолова около 10 миллионов рублей («РБ Спорт»)

3 января 2022, 00:36
15

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов близок к переходу в «Динамо».

По информации «РБ Спорт», клубы уже договорились о трансфере. Сумма сделки составит около 10 миллионов рублей.

«Локо» заинтересован в продаже 31-летнего форварда, так как хочет сэкономить около 1,5 миллиона евро на его зарплате.

  • «Локомотив» купил Смолова у «Краснодара» летом 2018 года за 9 миллионов евро.
  • Он провел за клуб 98 матчей, забил 29 голов, отдал 12 голевых передач.
  • Ради «Динамо» Смолов готов пойти на снижение зарплаты.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Смолов Федор
Комментарии (15)
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acor94
1641159678
Типо 150 тысяч баксов?) вот это ценник!
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Борисыч1
1641164932
Это всё верхушка айсберга. Есть ещё личка, подъёмные и агентские.
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portero
1641177070
Хитрая комбинация, серые схемы...
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jek718875
1641189130
10 млн.копеек и то много
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моэм
1641192938
ИСТОЧНИК сказал ...что это инициатива Шварца...но не факт , что сам Шварц знает об этом ... ладно . допустим невероятное и что все слова Шварца, Локо и Динамо оказались правдой ...тогда контракт на полтора сезона совершенно не устроит Смолова ... этом возрасте хотят контракт на 3-4 года , потому что через полтора года уже ничего приличного не светит.
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Иван Петров 1986
1641197660
Да многовато заплатили. Зря...
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paracetamol
1641199657
Ментам деньги некуда девать!
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Taps
1641201669
Отправьте его куда-нибудь в Турцию ...
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zigbert
1641211402
В Динамо и без него нападающих хватает. Придется от кого то освобождаться.
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Мортус
1641269906
Динамо усиливается, созДаёт конкуренцию в атаке. Одними Тюкавиным и Грулёвым вряд ли вытянут. Так что всё по делу. Да и деньги реально детские.
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