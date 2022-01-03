«Динамо» заплатит за Смолова около 10 миллионов рублей («РБ Спорт»)

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов близок к переходу в «Динамо».

По информации «РБ Спорт», клубы уже договорились о трансфере. Сумма сделки составит около 10 миллионов рублей.

«Локо» заинтересован в продаже 31-летнего форварда, так как хочет сэкономить около 1,5 миллиона евро на его зарплате.