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    «Антоху с юбилеем!» «Спартак» поздравил Промеса с 30-летием

    «Спартак» поздравил полузащитника Квинси Промеса с днем рождения.

    «Квинси Промесу – 30! Поздравляем Антоху с юбилеем!

    Желаем лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» ещe больше голов, крепкого здоровья и множества новых побед в красно-белой футболке», – написала пресс-служба клуба.

    • Голландец провел 165 матчей за «Спартак», забил 75 голов и отдал 37 ассистов.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    04.01.2022 23:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5118

      R_a_i_n 3 минуты назад

      Антона Квинси Промеса с днюхой. Один из немногих ,кто душой играл за клуб.

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      Рейтинг: +10198

      playsh 14 минут назад

      Антошка, с Днюхой тебя, дружище!!! Тридцатка для тебя только начало замутить интригу в России и стать лучшим иноземным голеадором в её истории.Удачи тебе,а значит и всем нам,твоим поклонникам.

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