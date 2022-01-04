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«Антоху с юбилеем!» «Спартак» поздравил Промеса с 30-летием

4 января 2022, 23:46
9

«Спартак» поздравил полузащитника Квинси Промеса с днем рождения.

«Квинси Промесу – 30! Поздравляем Антоху с юбилеем!

Желаем лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» ещe больше голов, крепкого здоровья и множества новых побед в красно-белой футболке», – написала пресс-служба клуба.

  • Голландец провел 165 матчей за «Спартак», забил 75 голов и отдал 37 ассистов.
  • Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
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Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (9)
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Plyash
1641331092
Антошка, с Днюхой тебя, дружище!!! Тридцатка для тебя только начало замутить интригу в России и стать лучшим иноземным голеадором в её истории.Удачи тебе,а значит и всем нам,твоим поклонникам.
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R_a_i_n
1641331769
Антона Квинси Промеса с днюхой. Один из немногих ,кто душой играл за клуб.
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VVM1964
1641332089
Присоединяюсь . Может не всегда всё получается , но равнодушным он не бывает никогда . Удачи и успехов в Спартаке !!!
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FС Spаrtак
1641347143
с юбилеем братуха!!!
Ответить
Добрый Бобер
1641356879
С Днюхой!
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seth343
1641362936
Будь здоров лучший иностранный бомбардир.
Ответить
zigbert
1641366343
С Юбилеем Квинси!!! Забитые голы и красивые победы у тебя еще впереди. Успехов в Спартаке, благополучия и здоровья!!!
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