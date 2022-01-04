«Антоху с юбилеем!» «Спартак» поздравил Промеса с 30-летием

«Спартак» поздравил полузащитника Квинси Промеса с днем рождения.
«Квинси Промесу – 30! Поздравляем Антоху с юбилеем!
Желаем лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» ещe больше голов, крепкого здоровья и множества новых побед в красно-белой футболке», – написала пресс-служба клуба.
- Голландец провел 165 матчей за «Спартак», забил 75 голов и отдал 37 ассистов.
- Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
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Источник: твиттер «Спартака»