Булыкин: «Локомотив» не будет жалеть об уходе Смолова»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал вероятный переход Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

– Думаю, что сейчас Смолову найдут замену в «Локомотиве». После этого можно будет сказать, серьезный его уход или нет. Осенью Смолов забил всего два гола. А в еврокубках за три сезона – вообще ни разу не отличился. Получается, что он не сильно помогал своей команде. Перед этим были матчи, когда он забивал и «Локомотив» выигрывал. Поэтому нельзя так говорить. Тем более нападающий не всегда показывает свою полезность голами. Иногда движением, передачами, отвлеканием защитников. Если Федор принял такое решение, то удачи ему.

– Смолов договорился о контракте с «Динамо» на 1,5 года. Соглашение могут продлить еще на год, если стороны будут довольны друг другом. Не слишком большой срок для 31-летнего игрока?

– Нет, конечно. Я только в 32 года раскрылся в Голландии. Считаю, что Смолову делают такие условия, чтобы он был замотивирован. Если это сделать, то Федор еще способен попылить. И не один год.

– Как Федор должен провести остаток сезона, чтобы в «Локомотиве» пожалели о его уходе?

– Никак. «Локомотив» по-любому не будет жалеть. Смолову надо вернуться в свою стихию, начать забивать, стать лидером команды и помочь «Динамо» попасть в Лигу чемпионов.

«Локомотив» продаст Смолова за 10 миллионов рублей.

Форвард пойдет на значительное сокращение зарплаты.

Смолов и «Динамо» близки к договоренности