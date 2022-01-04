Тарасов: «Жалко «Спартак» – нестабильная команда. Тренерам надо давать время на работу»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением об игре «Спартака» в текущем сезоне.

– Команда, которая вас удивила в минувшем году?

– «Спартак». Он удивляет, конечно. В Лиге Европы я очень сильно болел за красно-белых. Блин, если честно, то жалко «Спартак» – команда нестабильная. Я не за вариант, когда тренеры часто меняются, им надо давать какое-то время на работу.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на 9-м месте в РПЛ.

Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

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