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    Тарасов: «Жалко «Спартак» – нестабильная команда. Тренерам надо давать время на работу»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением об игре «Спартака» в текущем сезоне.

    – Команда, которая вас удивила в минувшем году?

    – «Спартак». Он удивляет, конечно. В Лиге Европы я очень сильно болел за красно-белых. Блин, если честно, то жалко «Спартак» – команда нестабильная. Я не за вариант, когда тренеры часто меняются, им надо давать какое-то время на работу.

    • «Спартак» ушел на зимний перерыв на 9-м месте в РПЛ.
    • Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

    Тарасов – об уходе Рангника в «МЮ»: «В такие клубы не зовут дважды. Баринов тоже согласится, если это не слухи»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12215

      NewLife 13 минут назад

      Пожалей Бузову, которая жила с таким хероем, как ты.

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