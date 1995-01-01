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    Тарасов – об уходе Рангника в «МЮ»: «В такие клубы не зовут дважды. Баринов тоже согласится, если это не слухи»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался об уходе Ральфа Рангника из столичного клуба в «Манчестер Юнайтед».

    — За «Локомотивом» следите?

    — Да, но связь со всеми потерялась. Нет больше созвонов, как было раньше. Остались только Гилерме, Миранчук, Баринов.

    — Как реагируете на действия руководства клуба?

    — Я против частой смены тренеров. Николич был хорошим тренером, все было при нем абсолютно нормально. Не знаю, зачем его поменяли. Но им виднее, я же не нахожусь в системе «Локомотива», чтобы понимать, надо ли было увольнять тренера или нет.

    — Есть мнение, что Рангник предал «Локомотив», уйдя в «Манчестер Юнайтед».

    — Если любому футболисту «Локомотива» предложат контракт с «Манчестер Юнайтед», он сделает все для того, чтобы уйти. В такие клубы не зовут дважды. Уверен, если с Бариновым и английским клубом не слухи, то он тоже согласится на переход, и это будет правильно.

    — Реально ли увидеть Дмитрия в Англии?

    — Не знаю. Сможет ли он заиграть? Нет ничего невозможного. Если трансфер состоится, то ему предстоит много работать, потому что там совершенно другой футбол.

    • Рангник руководил спортивным департаментом «Локомотива» 4 месяца.
    • Немец подписал контракт с «МЮ» до конца сезона.
    • После этого он станет консультантом клуба.

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    Источник: «Матч ТВ»

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