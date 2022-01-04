Тарасов – об уходе Рангника в «МЮ»: «В такие клубы не зовут дважды. Баринов тоже согласится, если это не слухи»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался об уходе Ральфа Рангника из столичного клуба в «Манчестер Юнайтед».

— За «Локомотивом» следите?

— Да, но связь со всеми потерялась. Нет больше созвонов, как было раньше. Остались только Гилерме, Миранчук, Баринов.

— Как реагируете на действия руководства клуба?

— Я против частой смены тренеров. Николич был хорошим тренером, все было при нем абсолютно нормально. Не знаю, зачем его поменяли. Но им виднее, я же не нахожусь в системе «Локомотива», чтобы понимать, надо ли было увольнять тренера или нет.

— Есть мнение, что Рангник предал «Локомотив», уйдя в «Манчестер Юнайтед».

— Если любому футболисту «Локомотива» предложат контракт с «Манчестер Юнайтед», он сделает все для того, чтобы уйти. В такие клубы не зовут дважды. Уверен, если с Бариновым и английским клубом не слухи, то он тоже согласится на переход, и это будет правильно.

— Реально ли увидеть Дмитрия в Англии?

— Не знаю. Сможет ли он заиграть? Нет ничего невозможного. Если трансфер состоится, то ему предстоит много работать, потому что там совершенно другой футбол.

Рангник руководил спортивным департаментом «Локомотива» 4 месяца.

Немец подписал контракт с «МЮ» до конца сезона.

После этого он станет консультантом клуба.

Баринов: «Слышал, что Рангник хочет забрать меня в «МЮ». Скоро перееду»