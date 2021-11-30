Баринов: «Слышал, что Рангник хочет забрать меня в «МЮ». Скоро перееду»

Баринов считает, что умеет шутить? Или автор сам решил, что он пошутил?
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед» вслед за экс-главой спортивного департамента «Локо» Ральфом Рангником.
«Слышал, что Рангник хочет забрать меня с собой в «Манчестер Юнайтед». Перееду скоро», – пошутил Баринов.
- В текущем сезоне Баринов провел за «Локо» 18 матчей.
- Его контракт с клубом действует до 2023 года.
- Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.
Агент Баринова: «К нам никто из «Манчестер Юнайтед» не обращался»
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