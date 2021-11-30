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    Баринов: «Слышал, что Рангник хочет забрать меня в «МЮ». Скоро перееду»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед» вслед за экс-главой спортивного департамента «Локо» Ральфом Рангником.

    «Слышал, что Рангник хочет забрать меня с собой в «Манчестер Юнайтед». Перееду скоро», – пошутил Баринов.

    • В текущем сезоне Баринов провел за «Локо» 18 матчей.
    • Его контракт с клубом действует до 2023 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    30.11.2021 22:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6479

      Томик 8 минут назад

      Баринов считает, что умеет шутить? Или автор сам решил, что он пошутил?

      0
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      Рейтинг: +661

      стоп кран 16 минут назад

      Шнурки там постоянно завязывать Роналду будешь. Наказание за подлый удар локтем.Большего в МЮ не стоишь.)))

      0
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      Рейтинг: +13021

      Hektor 84 39 минут назад

      Рангнику не дадут тратить бабло! Он временщик.

      0
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      Рейтинг: +21785

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Хорошо бы, успехов Дима!

      0
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      Рейтинг: +2904

      Красногорск_Фан 41 минуту назад

      Зачет. Посмеялся. Спасибо Баринову за хорошее настроение и спортивных успехов.

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      Рейтинг: +12801

      житель СПб 52 минуты назад

      Вот теперь поверю в положительные результаты работы немца - если Баринова из клуба заберет.

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