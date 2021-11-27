Talksport: Баринов может уйти в «Манчестер Юнайтед» вслед за Рангником

Ральф Рангник, которого вскоре должны назначить на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», думает над будущими трансферами англичан. Одна из опций – полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов.
Рангник с лета работает главой спортивного департамента «Локомотива».
- Баринов стоит 12 миллионов евро. Его контракт действует до 2023 года.
- В прошлом году сообщалось об интересе к Баринову из Бундеслиги.
- Ожидается, что Рангник будет тренировать «Манчестер Юнайтед» до лета, после чего станет консультантом.
Источник: Talksport
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