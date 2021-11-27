Talksport: Баринов может уйти в «Манчестер Юнайтед» вслед за Рангником

Ральф Рангник, которого вскоре должны назначить на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», думает над будущими трансферами англичан. Одна из опций – полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов.

Рангник с лета работает главой спортивного департамента «Локомотива».