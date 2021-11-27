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  • Talksport: Баринов может уйти в «Манчестер Юнайтед» вслед за Рангником

Talksport: Баринов может уйти в «Манчестер Юнайтед» вслед за Рангником

27 ноября 2021, 23:11
40

Ральф Рангник, которого вскоре должны назначить на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», думает над будущими трансферами англичан. Одна из опций – полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов.

Рангник с лета работает главой спортивного департамента «Локомотива».

  • Баринов стоит 12 миллионов евро. Его контракт действует до 2023 года.
  • В прошлом году сообщалось об интересе к Баринову из Бундеслиги.
  • Ожидается, что Рангник будет тренировать «Манчестер Юнайтед» до лета, после чего станет консультантом.

Источник: Talksport

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Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Локомотив Баринов Дмитрий Рангник Ральф
Комментарии (40)
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житель СПб
1638044434
Это шутка?! В России еще и Рассказов есть...
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insider_retro
1638045139
Может Баринов куда-нибудь и уйдёт, но он не стОит 12 млн евроденег... Странная опция, похожая на блажь...
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Hektor 84
1638045207
Мячи подавать?
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Боцман59rus
1638045433
_ на Олд Траффорд, даже стюарды в футбол играют лучше Баринова>)))
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Frankfurt Am Main
1638046260
Не успел ещё главным тренером стать а уже махинациами занимается
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ARSteven89
1638046343
Последнюю строчку можно переиначить: "Ожидается, что Баринов будет играть за "Манчестер Юнайтед" до лета, после чего станет женским консультантом!"
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Enter2006
1638046980
Убирайте всю это мошенническую немецкую свору с Локо пока не поздно, неужели не видно что им на Локо пох???
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Lilipyt
1638052988
баринов будет там секретаршей работать
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Форвард 79
1638080254
Рагник еще не пришел в МЮ, а уже пытается развести их на бабки)))
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zigbert
1638110415
При всем к нему уважении это не тот игрок способный усилить МЮ.
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