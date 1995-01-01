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    Talksport: Баринов может уйти в «Манчестер Юнайтед» вслед за Рангником

    Ральф Рангник, которого вскоре должны назначить на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», думает над будущими трансферами англичан. Одна из опций – полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов.

    Рангник с лета работает главой спортивного департамента «Локомотива».

    • Баринов стоит 12 миллионов евро. Его контракт действует до 2023 года.
    • В прошлом году сообщалось об интересе к Баринову из Бундеслиги.
    • Ожидается, что Рангник будет тренировать «Манчестер Юнайтед» до лета, после чего станет консультантом.

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    Источник: Talksport

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    Сегодня, 23:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12614

      житель СПб 9 минут назад

      Это шутка?! В России еще и Рассказов есть...

      1
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      Рейтинг: +8433

      "supermax" > житель СПб 3 минуты назад

      Воду носить похоже некому)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      vmonomah17 17 минут назад

      Если только обувь ему чистить и чай приносить

      0
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