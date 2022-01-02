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  • Приглашение Смолова в «Динамо» – инициатива Шварца и Бувача. Игрок уже созванивался с Ворониным («Матч ТВ»)

Приглашение Смолова в «Динамо» – инициатива Шварца и Бувача. Игрок уже созванивался с Ворониным («Матч ТВ»)

2 января 2022, 17:25
10

Становятся известны подробности потенциального трансфера нападающего «Локомотива» Федора Смолова в «Динамо». Инициаторами сделки выступают главный тренер Сандро Шварц и спортивный директор Желько Бувач.

Смолов уже созванивался с тренером «Динамо» Андреем Ворониным, с которым они вместе играли за клуб.

  • Ради «Динамо» Смолов готов пойти на снижение зарплаты.
  • В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
  • Игрок был в «Динамо» с 2007 по 2015 год, забил за команду 3 гола в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Смолов Федор Бувач Желько Шварц Сандро
Комментарии (10)
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ilichkadr
1641135741
С каких это пор Воронин стал серым кардиналом у нынешнего Динамо?
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Блямба
1641135964
Вместе играли..) Бутсы он Легенде чистил..мягкой тряпочкой. А то он и на острове с Шевченко встречался и везде его ждууут.. По мячу Барсе и Реалу (чтобы было чем гордиться),да просратый пендаль с усташами. Вся память. Только ,что- Федя.
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vladimir-7
1641136833
Если Динамо решило, что очень высоко поднялись в чемпионате РПЛ, то тогда выбор Смолова правильный.
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derrik2000
1641138586
Если переход в Динамо поможет Смолову вновь обрести уверенность, я буду только рад. Понятно, что и сам Смолов ЭТОГО хочет: просто так дать согласие РЕЗКО снизить зарплату никто не станет. Вон, в Спартаке дармоедов полна коробочка, и получки у них ого-го-го, однако никто не сказал тренеру, что, мол, я в этом сезоне не играю, а мучаюсь, поэтому, пожалуйста, резко уменьшите мне зарплату. Не. Хрена лысого. Все получают своё баблище а только и умеют, что трескучие заявления делать то посыпая голову пеплом, то клянясь в любви к команде и клубу. Тьфу!
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Форвард 79
1641145032
Неужели Динамо тоже заразилось?
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Форвард 79
1641145316
Динамо на данный момент имеет слишком быстрое нападение. Смолов видимо необходим для компенсации данного потенциала) Большего вредительства, купив в состав нападения медленного по мысли пежона представить сложно
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