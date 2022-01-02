Приглашение Смолова в «Динамо» – инициатива Шварца и Бувача. Игрок уже созванивался с Ворониным («Матч ТВ»)

Становятся известны подробности потенциального трансфера нападающего «Локомотива» Федора Смолова в «Динамо». Инициаторами сделки выступают главный тренер Сандро Шварц и спортивный директор Желько Бувач.
Смолов уже созванивался с тренером «Динамо» Андреем Ворониным, с которым они вместе играли за клуб.
- Ради «Динамо» Смолов готов пойти на снижение зарплаты.
- В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
- Игрок был в «Динамо» с 2007 по 2015 год, забил за команду 3 гола в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»