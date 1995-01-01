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    Приглашение Смолова в «Динамо» – инициатива Шварца и Бувача. Игрок уже созванивался с Ворониным («Матч ТВ»)

    Становятся известны подробности потенциального трансфера нападающего «Локомотива» Федора Смолова в «Динамо». Инициаторами сделки выступают главный тренер Сандро Шварц и спортивный директор Желько Бувач.

    Смолов уже созванивался с тренером «Динамо» Андреем Ворониным, с которым они вместе играли за клуб.

    • Ради «Динамо» Смолов готов пойти на снижение зарплаты.
    • В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
    • Игрок был в «Динамо» с 2007 по 2015 год, забил за команду 3 гола в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +844

      Форвард 79 2 минуты назад

      Неужели Динамо тоже заразилось?

      0
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      Рейтинг: +18355

      derrik2000 1 час назад

      Если переход в Динамо поможет Смолову вновь обрести уверенность, я буду только рад.
      Понятно, что и сам Смолов ЭТОГО хочет: просто так дать согласие РЕЗКО снизить зарплату никто не станет.
      Вон, в Спартаке дармоедов полна коробочка, и получки у них ого-го-го, однако никто не сказал тренеру, что, мол, я в этом сезоне не играю, а мучаюсь, поэтому, пожалуйста, резко уменьшите мне зарплату.
      Не. Хрена лысого.
      Все получают своё баблище а только и умеют, что трескучие заявления делать то посыпая голову пеплом, то клянясь в любви к команде и клубу.
      Тьфу!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23771

      vladimir-7 2 часа назад

      Если Динамо решило, что очень высоко поднялись в чемпионате
      РПЛ, то тогда выбор Смолова правильный.

      1
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      Рейтинг: +3523

      Блямба 2 часа назад

      Вместе играли..)
      Бутсы он Легенде чистил..мягкой тряпочкой.

      А то он и на острове с Шевченко встречался и везде его ждууут..
      По мячу Барсе и Реалу (чтобы было чем гордиться),да просратый пендаль
      с усташами.
      Вся память.
      Только ,что- Федя.

      2
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      Рейтинг: +13389

      ilichkadr 2 часа назад

      С каких это пор Воронин стал серым кардиналом у нынешнего Динамо?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4110

      neim 2 часа назад

      Они что, перепили на новый год ? Зачем это недоразумение в налаженном уже коллективе и команде ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +712

      Rabinovi_ch > neim 2 часа назад

      Вот если бы Неймара просили, это да.
      А приличного для РПЛ форварда паспортиста просить, сразу перепили....

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