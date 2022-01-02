Приглашение Смолова в «Динамо» – инициатива Шварца и Бувача. Игрок уже созванивался с Ворониным («Матч ТВ»)

Становятся известны подробности потенциального трансфера нападающего «Локомотива» Федора Смолова в «Динамо». Инициаторами сделки выступают главный тренер Сандро Шварц и спортивный директор Желько Бувач.

Смолов уже созванивался с тренером «Динамо» Андреем Ворониным, с которым они вместе играли за клуб.