Представители Язиджи: «ЦСКА больше всех интересуется Юсуфом. Не исключаем переезд в Россию»

Агентство Asportsmanagement, представляющее интересы форварда «Лилля» Юсуфа Язиджи, подтвердили информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.
«ЦСКА больше всех проявляет интерес к Юсуфу, но у нас ещe есть предложения от других клубов. Мы не исключаем переезд игрока в Россию. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», – сообщили в агентстве.
- Сообщалось, что турком также интересуются «Ньюкасл» и «Галатасарай».
- В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 21 матче.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Источник: Metaratings