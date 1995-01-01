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    Представители Язиджи: «ЦСКА больше всех интересуется Юсуфом. Не исключаем переезд в Россию»

    Агентство Asportsmanagement, представляющее интересы форварда «Лилля» Юсуфа Язиджи, подтвердили информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

    «ЦСКА больше всех проявляет интерес к Юсуфу, но у нас ещe есть предложения от других клубов. Мы не исключаем переезд игрока в Россию. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», – сообщили в агентстве.

    • Сообщалось, что турком также интересуются «Ньюкасл» и «Галатасарай».
    • В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии5
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      Рейтинг: +19559

      JTherry 36 минут назад

      "рыночная стоимость Язиджи – 15 миллионов евро..."
      а статистика - 1 гол...)))) далее без комментариев... откуда бабки у банкрота..?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3992

      ySS 1 час назад

      С форвардами у ЦСКА полный комплект, ЗаБ, Еджуке, Чалов!
      Им не надо

      0
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      Рейтинг: +216

      3meeeD 2 часа назад

      Супер форвард!!!!!суперстата!!!
      Да Зе млять лучше будет даже

      0
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      Рейтинг: +23738

      vladimir-7 2 часа назад

      Даже комментировать нет желания.

      1
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      Рейтинг: +2497

      FRZZ > vladimir-7 2 часа назад

      Зря, хороши игрок, смотри статистику за прошлый сезон.

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