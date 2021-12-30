Представители Язиджи: «ЦСКА больше всех интересуется Юсуфом. Не исключаем переезд в Россию»

Агентство Asportsmanagement, представляющее интересы форварда «Лилля» Юсуфа Язиджи, подтвердили информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«ЦСКА больше всех проявляет интерес к Юсуфу, но у нас ещe есть предложения от других клубов. Мы не исключаем переезд игрока в Россию. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», – сообщили в агентстве.