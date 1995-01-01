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    ЦСКА интересуется полузащитником «Лилля» Язиджи

    Хавбек «Лилля» Юсуф Язиджи стал трансферной целью ЦСКА.

    24-летний футболист также привлек внимание «Ньюкасла» и «Галатасарая».

    Турецкий хавбек не против ухода в другую команду, поскольку он потерял ключевую роль в «Лилле» после смены главного тренера.

    • В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Karar

    Ежедневная турецкая газета. Создана 28 апреля 2015 года. Аудитория в твиттере - 177 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +68388

      insider_retro 1 час назад

      Очевидно, что ЦСКА в поиске... Сеть закинута... Вот только кого вытащит невод по факту, кроме слухов, интересов и обломов...

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