ЦСКА интересуется полузащитником «Лилля» Язиджи

Очевидно, что ЦСКА в поиске... Сеть закинута... Вот только кого вытащит невод по факту, кроме слухов, интересов и обломов...
Хавбек «Лилля» Юсуф Язиджи стал трансферной целью ЦСКА.
24-летний футболист также привлек внимание «Ньюкасла» и «Галатасарая».
Турецкий хавбек не против ухода в другую команду, поскольку он потерял ключевую роль в «Лилле» после смены главного тренера.
- В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 21 матче.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Источник: Karar
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