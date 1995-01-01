ЦСКА интересуется полузащитником «Лилля» Язиджи

Хавбек «Лилля» Юсуф Язиджи стал трансферной целью ЦСКА.

24-летний футболист также привлек внимание «Ньюкасла» и «Галатасарая».

Турецкий хавбек не против ухода в другую команду, поскольку он потерял ключевую роль в «Лилле» после смены главного тренера.