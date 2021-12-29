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    Хлусевич: «Я обязан карьерой своему папе»

    Новичок «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о влиянии семьи на карьеру и своих профессиональных качествах.

    – У тебя спортивная семья: родители – тренеры, мама занималась спортом. Были какие-то варианты помимо футбола?

    – Нет. Пару раз сходил на волейбол побегать с друзьями, но не больше.

    – Роль отца в твоей карьере велика?

    – Я в принципе обязан ему карьерой. Папа – мой первый тренер. Многое дал в начале пути, до сих пор советуемся по поводу тренировок, упражнений, обсуждаем игры.

    – Все отмечают твою порядочность. Хоть когда-то хулиганил, нарушал режим?

    – Не нарушал. А хулиганили все. Когда снег выпадал, могли занести в корпус, намазать молодых.

    – Ты предъявлял себе за то, что не доработал?

    – Да, постоянные претензии к себе. Все время мне что-то не нравится. Бывает, даже папа говорит: «Отдохни, не надо ничего делать». А как не надо, когда мне кажется, что не хватает?

    Если не тренируюсь больше остальных, мне кажется, будто я слабее. Я очень самокритичный.

    – Ты дико универсален, способен сыграть на любой позиции в полузащите и атаке. Где комфортнее всего?

    – Душа лежит к атаке. Люблю брать игру на себя. А так я и в центре инсайда играл. Если понадобится, готов сыграть там, не проблема.

    • Футболист заключил с московским клубом контракт до лета 2026 года.
    • Хлусевич присоединится к новой команде после зимнего перерыва.
    • В первой части сезона он провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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    Источник: Sport24

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