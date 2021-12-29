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  • Хлусевич – о переходе в «Спартак»: «Восторг. Это топ-клуб, сказал «да», не колеблясь»

Хлусевич – о переходе в «Спартак»: «Восторг. Это топ-клуб, сказал «да», не колеблясь»

29 декабря 2021, 16:36
6

Полузащитник Даниил Хлусевич поделился эмоциями от перехода из тульского «Арсенала» в «Спартак».

– Твои эмоции, когда узнал об интересе «Спартака»?

– Конечно, восторг. «Спартак» – топ-клуб, один из лучших в России. Всегда хотел попасть в такой, проверить свой класс. Интересно, какой максимальный уровень смогу показать. Вроде, только начался отпуск, а мне уже хочется тренироваться.

– Когда на тебя вышел «Спартак»?

– Наверное, в начале октября. Я попросил агента не говорить об интересе клубов, пока переговоры не перейдут в серьезную стадию. Чтобы не отвлекало. С момента, когда узнал об интересе «Спартака», до подписания контракта все прошло быстро.

– Твой агент сказал, что ты сразу согласился на переход. Сомнений вообще не было?

– Сказал «да», не колеблясь. Уверен в себе, буду бороться за стартовый состав

  • Футболист заключил с московским клубом контракт до лета 2026 года.
  • Хлусевич присоединится к новой команде после зимнего перерыва.
  • В первой части сезона он провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

Аджоев: «Арсенал» получил 3 миллиона за трансфер Хлусевича в «Спартак»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Хлусевич Даниил
Комментарии (6)
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JTherry
1640787449
с твоими способностями, Даниил, ты будешь лучшим полузащитником в Спартаке..!)
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portero
1640794989
Ну осталось на поле себя проявить и жизнь удалась...
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zigbert
1640805803
Будем ждать от тебя Даниил качественной игры.
Ответить
alefreddy
1640811302
будем наедятся что приживется
Ответить
Дядя Серёжа
1640826430
Удачи всем нам
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FС Spаrtак
1640851745
давай верим в тебя и добро пожаловать в клуб
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