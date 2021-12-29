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    Хлусевич – о переходе в «Спартак»: «Восторг. Это топ-клуб, сказал «да», не колеблясь»

    Полузащитник Даниил Хлусевич поделился эмоциями от перехода из тульского «Арсенала» в «Спартак».

    – Твои эмоции, когда узнал об интересе «Спартака»?

    – Конечно, восторг. «Спартак» – топ-клуб, один из лучших в России. Всегда хотел попасть в такой, проверить свой класс. Интересно, какой максимальный уровень смогу показать. Вроде, только начался отпуск, а мне уже хочется тренироваться.

    – Когда на тебя вышел «Спартак»?

    – Наверное, в начале октября. Я попросил агента не говорить об интересе клубов, пока переговоры не перейдут в серьезную стадию. Чтобы не отвлекало. С момента, когда узнал об интересе «Спартака», до подписания контракта все прошло быстро.

    – Твой агент сказал, что ты сразу согласился на переход. Сомнений вообще не было?

    – Сказал «да», не колеблясь. Уверен в себе, буду бороться за стартовый состав

    • Футболист заключил с московским клубом контракт до лета 2026 года.
    • Хлусевич присоединится к новой команде после зимнего перерыва.
    • В первой части сезона он провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19550

      JTherry 1 час назад

      с твоими способностями, Даниил, ты будешь лучшим полузащитником в Спартаке..!)

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