Хлусевич – о переходе в «Спартак»: «Восторг. Это топ-клуб, сказал «да», не колеблясь»

Полузащитник Даниил Хлусевич поделился эмоциями от перехода из тульского «Арсенала» в «Спартак».

– Твои эмоции, когда узнал об интересе «Спартака»?

– Конечно, восторг. «Спартак» – топ-клуб, один из лучших в России. Всегда хотел попасть в такой, проверить свой класс. Интересно, какой максимальный уровень смогу показать. Вроде, только начался отпуск, а мне уже хочется тренироваться.

– Когда на тебя вышел «Спартак»?

– Наверное, в начале октября. Я попросил агента не говорить об интересе клубов, пока переговоры не перейдут в серьезную стадию. Чтобы не отвлекало. С момента, когда узнал об интересе «Спартака», до подписания контракта все прошло быстро.

– Твой агент сказал, что ты сразу согласился на переход. Сомнений вообще не было?

– Сказал «да», не колеблясь. Уверен в себе, буду бороться за стартовый состав

Футболист заключил с московским клубом контракт до лета 2026 года.

Хлусевич присоединится к новой команде после зимнего перерыва.

В первой части сезона он провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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