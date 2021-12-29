Хлусевич – о переходе в «Спартак»: «Восторг. Это топ-клуб, сказал «да», не колеблясь»

Полузащитник Даниил Хлусевич поделился эмоциями от перехода из тульского «Арсенала» в «Спартак».
– Твои эмоции, когда узнал об интересе «Спартака»?
– Конечно, восторг. «Спартак» – топ-клуб, один из лучших в России. Всегда хотел попасть в такой, проверить свой класс. Интересно, какой максимальный уровень смогу показать. Вроде, только начался отпуск, а мне уже хочется тренироваться.
– Когда на тебя вышел «Спартак»?
– Наверное, в начале октября. Я попросил агента не говорить об интересе клубов, пока переговоры не перейдут в серьезную стадию. Чтобы не отвлекало. С момента, когда узнал об интересе «Спартака», до подписания контракта все прошло быстро.
– Твой агент сказал, что ты сразу согласился на переход. Сомнений вообще не было?
– Сказал «да», не колеблясь. Уверен в себе, буду бороться за стартовый состав
- Футболист заключил с московским клубом контракт до лета 2026 года.
- Хлусевич присоединится к новой команде после зимнего перерыва.
- В первой части сезона он провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.
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