Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Хлусевич: «В Европе, конечно, хочется поиграть»

    Новичок «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о желании попробовать свои силы в Европе.

    – К тебе был интерес из Европы. Откуда?

    – Даже не знаю. Интересовались, да, но я без понятия, почему не сложилось, не стал уточнять у агента. Уже подписал контракт со «Спартаком», остальное было неинтересно.

    В Европе, конечно, хочется поиграть. Но сейчас нужно будет выполнить задачи в «Спартаке». Парни красавцы, вышли в плей-офф Лиги Европы. Хочется пройти как можно дальше.

    Знаю задачу клуба – победа в чемпионате. Этого давно не было, болельщики ждут. Приложу все усилия для этого.

    – Какой из топ-5 чемпионатов нравится больше?

    – Нет предпочтений, хотел бы поиграть в любом. Сейчас у «Спартака» есть Лига Европы – постараюсь проверить себя на этом уровне.

    • Футболист заключил с московским клубом контракт до лета 2026 года.
    • Хлусевич присоединится к новой команде после зимнего перерыва.
    • В первой части сезона он провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

    Хлусевич – о переходе в «Спартак»: «Восторг. Это топ-клуб, сказал «да», не колеблясь»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92508
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68387
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru