Хлусевич: «В Европе, конечно, хочется поиграть»

Новичок «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о желании попробовать свои силы в Европе.

– К тебе был интерес из Европы. Откуда?

– Даже не знаю. Интересовались, да, но я без понятия, почему не сложилось, не стал уточнять у агента. Уже подписал контракт со «Спартаком», остальное было неинтересно.

В Европе, конечно, хочется поиграть. Но сейчас нужно будет выполнить задачи в «Спартаке». Парни красавцы, вышли в плей-офф Лиги Европы. Хочется пройти как можно дальше.

Знаю задачу клуба – победа в чемпионате. Этого давно не было, болельщики ждут. Приложу все усилия для этого.

– Какой из топ-5 чемпионатов нравится больше?

– Нет предпочтений, хотел бы поиграть в любом. Сейчас у «Спартака» есть Лига Европы – постараюсь проверить себя на этом уровне.

Футболист заключил с московским клубом контракт до лета 2026 года.

Хлусевич присоединится к новой команде после зимнего перерыва.

В первой части сезона он провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

Хлусевич – о переходе в «Спартак»: «Восторг. Это топ-клуб, сказал «да», не колеблясь»