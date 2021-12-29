Закария покинет летом «Боруссию» М. «Барселона», «Бавария», «Ювентус» заинтересованы

Полузащитник Денис Закария официально объявил, что покинет менхенгладбахскую «Боруссию» летом в связи с истечением контракта. К нему есть интерес со стороны других клубов.
Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, в гонке за Закарию находятся «Ювентус», «Бавария», «Барселона» и два клуба АПЛ. Все они контактировали с агентом игрока.
- Швейцарец был в Менхенгладбахе с 2017 года.
- Трофеев в карьере 25-летнего игрока нет.
- В сезоне Бундеслиги у Закарии 15 матчей, 2 гола, ассист.
Источник: официальный сайт «Боруссии» М