Закария покинет летом «Боруссию» М. «Барселона», «Бавария», «Ювентус» заинтересованы

Полузащитник Денис Закария официально объявил, что покинет менхенгладбахскую «Боруссию» летом в связи с истечением контракта. К нему есть интерес со стороны других клубов.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, в гонке за Закарию находятся «Ювентус», «Бавария», «Барселона» и два клуба АПЛ. Все они контактировали с агентом игрока.