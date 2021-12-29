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  • Абдулфаттах – о премиальных в «Зените»: «После победы над дублем «Динамо» Миллер зашeл в раздевалку и сказал: «Четверные»

Абдулфаттах – о премиальных в «Зените»: «После победы над дублем «Динамо» Миллер зашeл в раздевалку и сказал: «Четверные»

29 декабря 2021, 18:52
12

Бывший защитник «Зенита» Басель Абдулфаттах рассказал, какие премиальные глава «Газпрома» Алексей Миллер выплачивал игрокам за победы.

«Премиальные за победы полагались всем. Даже тем, кто оставался в запасе. Все получали 100% премиальных. То ли 7000 долларов, то ли евро.

Помню, была встреча с «Кубанью» – важная игра, потому что «Зенит» несколько матчей не побеждал. Я тогда был в хорошей форме, даже Адвокат хвалил. Против «Кубани» я не вышел, хотя меня отправили разминаться. В результате мы победили – 2:0.

Сидим в раздевалке, заходит очень довольный Алексей Миллер и говорит: «Сегодня двойные». Больше всего радовались молодые. Нас было четыре или пять человек тогда в заявке на матч.

Часто ли заходил Миллер? Я сам был не так много раз, но мне говорили, что редко. Приходил после игр со «Спартаком» или ещe с кем-то из топ-клубов.

Помню, однажды пришeл даже на матч молодeжной команды. Мы в том же году победили дубль «Динамо» – 4:0. Зашeл в раздевалку и сказал: «Четверные».

В молодeжке премиальные были 15 тысяч рублей. Для молодого игрока 60 тысяч – это весьма существенно. Ну и вообще было приятно, что человек такого масштаба ходит на молодeжку и интересуется матчами команды», – сказал Абдулфаттах.

  • Абдулфаттах играл за молодежку «Зенита» с 2008 по 2010-й год.
  • Он не сыграл ни одного матча за основу.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Абдулфаттах Басель
Комментарии (12)
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portero
1640794812
Барин итить ....
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DOCTOR PENALTY
1640795600
"Народное достояние"..., не жалко.
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aaaaahhhh
1640795809
не свое, не считаное.чего жалеть
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Bozigit
1640796929
Охернеть что еще сказать
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ALEXMAN888
1640798420
Просрался раз на стадике. Сижу, после игры в очке, заходит Миллер и мне "четверные". Всем раздаёт наверное?
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VVM1964
1640800754
Легко пришли , легко и ушли .
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Форвард 79
1640805529
Так приятно на поле не выйте и получить. А потом говорят наши молодые игроки плохо ростут, за бугор не сильно стремятся. А зачем ведь главное вообще в осадок не выпасть,так около состава болтаться и будет тебе счастье.
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Крейсер
1640808628
Государственная сиська от этого не оскудеет. Хвала бюджету.
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general.lizyukov
1640812753
Настало время ах...ных историй © )))
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Hektor 84
1641155491
Пир за счет природных ресурсов, что должны принадлежать народу
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