Абдулфаттах – о премиальных в «Зените»: «После победы над дублем «Динамо» Миллер зашeл в раздевалку и сказал: «Четверные»

Бывший защитник «Зенита» Басель Абдулфаттах рассказал, какие премиальные глава «Газпрома» Алексей Миллер выплачивал игрокам за победы.

«Премиальные за победы полагались всем. Даже тем, кто оставался в запасе. Все получали 100% премиальных. То ли 7000 долларов, то ли евро.

Помню, была встреча с «Кубанью» – важная игра, потому что «Зенит» несколько матчей не побеждал. Я тогда был в хорошей форме, даже Адвокат хвалил. Против «Кубани» я не вышел, хотя меня отправили разминаться. В результате мы победили – 2:0.

Сидим в раздевалке, заходит очень довольный Алексей Миллер и говорит: «Сегодня двойные». Больше всего радовались молодые. Нас было четыре или пять человек тогда в заявке на матч.

Часто ли заходил Миллер? Я сам был не так много раз, но мне говорили, что редко. Приходил после игр со «Спартаком» или ещe с кем-то из топ-клубов.

Помню, однажды пришeл даже на матч молодeжной команды. Мы в том же году победили дубль «Динамо» – 4:0. Зашeл в раздевалку и сказал: «Четверные».

В молодeжке премиальные были 15 тысяч рублей. Для молодого игрока 60 тысяч – это весьма существенно. Ну и вообще было приятно, что человек такого масштаба ходит на молодeжку и интересуется матчами команды», – сказал Абдулфаттах.