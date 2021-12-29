Федун за 2021 год разбогател на 3+ миллиарда. Это 10-е место среди российских миллиардеров (Forbes)

Forbes подсчитал, на сколько выросло состояние российских миллиардеров в 2021 году. В частности, владелец «Спартака» Леонид Федун в нынешнем году разбогател на 3,41 миллиарда долларов.

«Акционер «Лукойла» и владелец «Спартака» Леонид Федун может назвать этот год удачным, но не благодаря спортивным успехам клуба, а благодаря росту цен на нефть. Причиной роста цен на топливо стало сокращение глобального предложения и рост спроса на топливо по мере восстановления мировой экономики после спада.

По итогам девяти месяцев 2021 года чистая прибыль «Лукойла» составила 539,7 миллиарда рублей по сравнению с убытком в размере 14,3 миллиарда рублей за тот же период годом ранее», – написал источник.

У Федуна 10-е место в стране по годовому приросту. Первым оказался основатель телеграма Павел Дуров (+13,81 миллиарда за 2021 год).

(+13,81 миллиарда за 2021 год). «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

При Федуне (с 2004 года) «Спартак» выиграл 1 официальный трофей.

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