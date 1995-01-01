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    Федун за 2021 год разбогател на 3+ миллиарда. Это 10-е место среди российских миллиардеров (Forbes)

    Forbes подсчитал, на сколько выросло состояние российских миллиардеров в 2021 году. В частности, владелец «Спартака» Леонид Федун в нынешнем году разбогател на 3,41 миллиарда долларов.

    «Акционер «Лукойла» и владелец «Спартака» Леонид Федун может назвать этот год удачным, но не благодаря спортивным успехам клуба, а благодаря росту цен на нефть. Причиной роста цен на топливо стало сокращение глобального предложения и рост спроса на топливо по мере восстановления мировой экономики после спада.

    По итогам девяти месяцев 2021 года чистая прибыль «Лукойла» составила 539,7 миллиарда рублей по сравнению с убытком в размере 14,3 миллиарда рублей за тот же период годом ранее», – написал источник.

    • У Федуна 10-е место в стране по годовому приросту. Первым оказался основатель телеграма Павел Дуров (+13,81 миллиарда за 2021 год).
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • При Федуне (с 2004 года) «Спартак» выиграл 1 официальный трофей.

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    Источник: Forbes

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3241

      AZ 32 секунды назад

      Абсолютно нефутбольная новость... Каждый акционер клуба богатеет/беднеет... Зачем акцент делать постоянно на Федуна, если он результатов своих денежных средств достиг не со спартаком, а основным занятием - нефтью...

      0
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      Рейтинг: +2047

      ПалкоВводецъ 30 минут назад

      Фердун сидит на мазутной трубе, по которой качается народное достояние и кричит : - Моё, частное. Фигли. можно вваливать в убыточный проект. Не своё не жалко. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +12138

      NewLife > ПалкоВводецъ 22 минуты назад

      А ты сидишь на палке и несешь ахинею.

      2
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      Рейтинг: +26

      Дубина > ПалкоВводецъ 11 минут назад

      Степан Здорова! С наступающим)
      Не федуну далековато до газпрома,там народным баблом разбрасываются на всяких зулусов малкамов по 40 млн,дв в добавок травмированного,и зарплату разные клавдии с другими зулусами получают по 7 млн

      0
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      Рейтинг: +13205

      Skull_Boy 47 минут назад

      Бабло на трансферы есть, но их толковых не будет, если осликов из ФНЛ и из дна таблицы считают усилением, да еще сама Шмара перешла

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      Рейтинг: +12138

      NewLife > Skull_Boy 23 минуты назад

      Это результат роста стоимости акций Лукойла, а чтобы были деньги для трансферов нужно частично акции продать.

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      Рейтинг: +26

      Дубина 47 минут назад

      а стыдно за лазурятню

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