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  • Федун за 2021 год разбогател на 3+ миллиарда. Это 10-е место среди российских миллиардеров (Forbes)

Федун за 2021 год разбогател на 3+ миллиарда. Это 10-е место среди российских миллиардеров (Forbes)

29 декабря 2021, 12:27
19

Forbes подсчитал, на сколько выросло состояние российских миллиардеров в 2021 году. В частности, владелец «Спартака» Леонид Федун в нынешнем году разбогател на 3,41 миллиарда долларов.

«Акционер «Лукойла» и владелец «Спартака» Леонид Федун может назвать этот год удачным, но не благодаря спортивным успехам клуба, а благодаря росту цен на нефть. Причиной роста цен на топливо стало сокращение глобального предложения и рост спроса на топливо по мере восстановления мировой экономики после спада.

По итогам девяти месяцев 2021 года чистая прибыль «Лукойла» составила 539,7 миллиарда рублей по сравнению с убытком в размере 14,3 миллиарда рублей за тот же период годом ранее», – написал источник.

  • У Федуна 10-е место в стране по годовому приросту. Первым оказался основатель телеграма Павел Дуров (+13,81 миллиарда за 2021 год).
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • При Федуне (с 2004 года) «Спартак» выиграл 1 официальный трофей.

Газизов обвинил Федуна в клевете

Источник: Forbes
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (19)
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Skull_Boy
1640770494
Бабло на трансферы есть, но их толковых не будет, если осликов из ФНЛ и из дна таблицы считают усилением, да еще сама Шмара перешла
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AZ
1640773302
Абсолютно нефутбольная новость... Каждый акционер клуба богатеет/беднеет... Зачем акцент делать постоянно на Федуна, если он результатов своих денежных средств достиг не со спартаком, а основным занятием - нефтью...
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САДЫЧОК
1640774394
Он не владелец- а акционер !Вообще-это зло для Спартака !
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ARSteven89
1640774602
Федун в списке Forbes занимает место ниже "Спартака" в РПЛ ))) Ну что, наверное, нужно помочь ему смсками?!!!!!
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neveldomha
1640774860
С трех миллиардов баксов подарил спартаку в 2021 году 80 миллионов. Щедрый дядька.
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Красногорск_Фан
1640782639
Толян из села нехотеловка сегодня хорошо покакал. И та и другая новость не про футбол
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vladimir-7
1640785837
Ничего удивительного, сам Федун заявлял, что получает на содержание спартака 10 миллиардов, а передает в клуб 7 миллиардов, вот они, эти 3 миллиарда и случайно осели в кармане Федунчика.
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Bozigit
1640785944
От себя один можно было бросить на развитие клуба
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Hektor 84
1641154699
2 трофея
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