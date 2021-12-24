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    Газизов обвинил Федуна в клевете

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна об агентских комиссиях за футболистов, пришедших в клуб в 2020 году.

    «Слова Леонида Арнольдовича про агентские комиссии за Кокорина и Урунова – это клевета. Его вводят в заблуждение, он прекрасно знает, что никаких комиссий за этих двух игроков не было.

    Это все ерунда и вранье. Агентская комиссия была только за Мозеса, утвержденная. Но это он почему-то не упомянул», – сказал Газизов.

    • Ранее Федун не исключил обращение в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова.
    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Сообщалось, что Федун обещал отдать менеджеру 10% акций клуба в случае увольнения.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии17
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      Рейтинг: +10

      gfhfrt54 17 минут назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

      0
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      Рейтинг: +12154

      Литейный4 18 минут назад

      Как пауки в банке грызутся. Стыдно за мазутный проект. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +27791

      silver29 21 минуту назад

      Газизов обычный склочник, напоминает базарную хабалку, а наверное всем говорит что он восточный мужчина, что-то не похоже.

      1
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      Рейтинг: +8970

      Alekxei Z. 23 минуты назад

      Зачем нам знать этот правовой междусобойчик ?
      Может кто-то из местных "аналитиков" знает что прописано в контракте у Газизова ?

      0
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      Рейтинг: +173

      Avitaminoz 26 минут назад

      Башкир решил обмануть еврея и наоборот. Начало как у плохого анекдота.

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      Рейтинг: +13184

      Skull_Boy 1 час назад

      Уже доказано, что агентские за Урунова 2 млн евро, ху_ли он 3,14здит это башкир

      1
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      Рейтинг: +12597

      Cleaner > Skull_Boy 32 минуты назад

      Когда вступит в силу решение суда, тогда и напишите, что ДОКАЗАНО.

      0
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      Рейтинг: +9971

      ivany4 1 час назад

      Видимо шамиль из Уфы украл все что можно.
      Перед выходом в пфл решил попробовать еще раз получить денежку на своей болтологии. Забыл однако, что Леню не переболтать.))

      1
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      Рейтинг: +1138

      Semargl18 1 час назад

      Оба два знатных звездобола нахер обоих

      2
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      Рейтинг: +13305

      Hektor 84 1 час назад

      Шамиль азиатский работорговец брехун. Честно сказать к федуну и его федунихе негативное отношение. Но к тебе еще и ненависть из за твоего гнилого языка. Ты еще хуже зарэмы! Она то хоть тупая баба, а ты должен быть мужиком и вести себя как мужик. А не трепаться на каждом углу.

      3
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      Рейтинг: +12597

      Cleaner > Hektor 84 30 минут назад

      А как болелы Спартака подпевали Газизову, когда он был в их команде! И брехуном не называли...)))

      1
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      Рейтинг: +275

      Chehofff 1 час назад

      Когда же наступит конец позорной эпохи Федуна в Спартаке?!

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      Рейтинг: +23609

      vladimir-7 > Chehofff 29 минут назад

      Скорее всего никогда, у Федуна с Дюковым ведется
      дружба и в РСПП, да и Аликперова Леня устраивает, так что выводы делайте сами.

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