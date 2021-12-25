Газизов обвинил Федуна в клевете

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна об агентских комиссиях за футболистов, пришедших в клуб в 2020 году.

«Слова Леонида Арнольдовича про агентские комиссии за Кокорина и Урунова – это клевета. Его вводят в заблуждение, он прекрасно знает, что никаких комиссий за этих двух игроков не было.

Это все ерунда и вранье. Агентская комиссия была только за Мозеса, утвержденная. Но это он почему-то не упомянул», – сказал Газизов.