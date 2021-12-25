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Газизов обвинил Федуна в клевете

25 декабря 2021, 10:47
22

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна об агентских комиссиях за футболистов, пришедших в клуб в 2020 году.

«Слова Леонида Арнольдовича про агентские комиссии за Кокорина и Урунова – это клевета. Его вводят в заблуждение, он прекрасно знает, что никаких комиссий за этих двух игроков не было.

Это все ерунда и вранье. Агентская комиссия была только за Мозеса, утвержденная. Но это он почему-то не упомянул», – сказал Газизов.

  • Ранее Федун не исключил обращение в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова.
  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
  • Сообщалось, что Федун обещал отдать менеджеру 10% акций клуба в случае увольнения.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Кокорин Александр Мозес Виктор Урунов Остон Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (22)
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Chehofff
1640421675
Когда же наступит конец позорной эпохи Федуна в Спартаке?!
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Hektor 84
1640421686
Шамиль азиатский работорговец брехун. Честно сказать к федуну и его федунихе негативное отношение. Но к тебе еще и ненависть из за твоего гнилого языка. Ты еще хуже зарэмы! Она то хоть тупая баба, а ты должен быть мужиком и вести себя как мужик. А не трепаться на каждом углу.
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Semargl18
1640421928
Оба два знатных звездобола нахер обоих
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ivany4
1640422245
Видимо шамиль из Уфы украл все что можно. Перед выходом в пфл решил попробовать еще раз получить денежку на своей болтологии. Забыл однако, что Леню не переболтать.))
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Skull_Boy
1640422323
Уже доказано, что агентские за Урунова 2 млн евро, ху_ли он 3,14здит это башкир
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Avitaminoz
1640424893
Башкир решил обмануть еврея и наоборот. Начало как у плохого анекдота.
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oyabun
1640429169
Понятно, что кто то из двух врет. Но зачем здесь это публиковать? К футболу это это имеет очень опосредованное отношение.
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"supermax"
1640433901
изначально не стоило связываться с этим газиком
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JTherry
1640445956
валяй, Газик, накручивай себе статьи - мошенничество с выплатой агентских за Коку и Урум-цум + воровство при увольнении 90 лимонов + обвинение в клевете... все суды проиграл, еще и посадят до кучи, будешь тапки шить для гостиницы в Тушино...)
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OldenVad
1640450824
Газизов еще за Кокорина не ответил, притащил еле избавились )))
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