Газизов обвинил Федуна в клевете

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна об агентских комиссиях за футболистов, пришедших в клуб в 2020 году.
«Слова Леонида Арнольдовича про агентские комиссии за Кокорина и Урунова – это клевета. Его вводят в заблуждение, он прекрасно знает, что никаких комиссий за этих двух игроков не было.
Это все ерунда и вранье. Агентская комиссия была только за Мозеса, утвержденная. Но это он почему-то не упомянул», – сказал Газизов.
- Ранее Федун не исключил обращение в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
- Сообщалось, что Федун обещал отдать менеджеру 10% акций клуба в случае увольнения.
Источник: Sport24