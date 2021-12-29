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    Игрок «Нижнего Новгорода» Гоцук: «В современном футболе защитники должны уметь делать все»

    Футболист «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук поговорил о своем амплуа – о защите. По его мнению, современные игроки обороны должны быть универсальными.

    – Ваше амплуа – защитник, и голы – не совсем то, что требуется от игрока линии обороны. Забил – хорошо, не забил – особо ругать не будут. А вот когда команда пропускает четыре мяча, наверное, в первую очередь спрашивают с защитников?

    – Я бы сказал так: обороняемся мы всей командой и атакуем всей командой. Если не забиваем – значит, виноваты все игроки, находившиеся на поле, если пропускаем – тоже виноваты все. Что касается высокорослых защитников, они стараются забивать со стандартных положений, пользуясь своими физическими данными. Вообще, в современном футболе защитники должны уметь делать все. Но самое главное, вы правильно говорите, оборонительные действия. Четыре гола пропускать ни в коем случае нельзя!

    • 29-летний Гоцук – воспитанник липецкого футбола.
    • В Нижнем Новгороде он с прошлого года.
    • В сезоне РПЛ у Гоцука 15 матчей, 2 гола и 2 ассиста.

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    Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»

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    29.12.2021 11:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3492

      Блямба 29 декабря, 12:21

      Да там вообще страшные вещи творятся..
      вплоть до фистинга.)

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