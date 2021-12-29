Игрок «Нижнего Новгорода» Гоцук: «В современном футболе защитники должны уметь делать все»

Футболист «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук поговорил о своем амплуа – о защите. По его мнению, современные игроки обороны должны быть универсальными.

– Ваше амплуа – защитник, и голы – не совсем то, что требуется от игрока линии обороны. Забил – хорошо, не забил – особо ругать не будут. А вот когда команда пропускает четыре мяча, наверное, в первую очередь спрашивают с защитников?

– Я бы сказал так: обороняемся мы всей командой и атакуем всей командой. Если не забиваем – значит, виноваты все игроки, находившиеся на поле, если пропускаем – тоже виноваты все. Что касается высокорослых защитников, они стараются забивать со стандартных положений, пользуясь своими физическими данными. Вообще, в современном футболе защитники должны уметь делать все. Но самое главное, вы правильно говорите, оборонительные действия. Четыре гола пропускать ни в коем случае нельзя!