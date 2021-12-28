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  • Трансфер Сергеева в «Зенит» – личная инициатива Семака (Metaratings)

Трансфер Сергеева в «Зенит» – личная инициатива Семака (Metaratings)

28 декабря 2021, 19:39
10

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев продолжит карьеру в «Зените».

По информации Metaratings, трансфер 26-летнего форварда – личная инициатива главного тренера петербуржцев Сергея Семака. Он убедил руководство клуба в необходимости приобретения игрока.

Семак сделал выбор в пользу Сергеева, потому что он часто находится в створе ворот и хорошо реализует моменты. По мнению тренера, это важно для команды, которая часто играет против глубоко обороняющихся соперников.

  • Сергеев уже согласовал контракт с «Зенитом».
  • Сообщалось, что «Зениту» придется заплатить за форварда 2,2 миллиона евро – это его отступные.
  • В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

«Крылья» подтвердили получение предложения от «Зенита» по Сергееву

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Сергеев Иван Семак Сергей
Комментарии (10)
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vladimir-7
1640710992
Ну что же, посмотрим, если Семак ошибётся в своей инициативе в приобретении Сергеева, то все окончательно убедятся в том, что Семак плохой, мягко говоря, тренер, доказывающий необходимость иметь в команде такого игрока.
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R_a_i_n
1640711254
Семак не знает даже что его лучший бомбардир на Мальдивах отдыхает во время принципиального матча, какая там инициатива??
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CSKA471
1640712903
Почти на сотку уверен, что не заиграет, но буду рад если окажусь неправ
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portero
1640716565
ну хрен знает, мне Ежов и Зиньковский больше нравятся. Удачи Ивану!!!
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Sancho010365
1640719613
Мне кажется Семаку тяжело конструировать своё в Зените. Ответственность и спрос велик с него. Хорошо, что три сезона без конкурентов в чемпионате. Конечно ему хочется своей команды, думаю так. Ведь он личность и классный был футболист. И если хочет в команде Сергеева, значит так нужно, хорошего взаимопонимания им.
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