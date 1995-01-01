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    Трансфер Сергеева в «Зенит» – личная инициатива Семака (Metaratings)

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев продолжит карьеру в «Зените».

    По информации Metaratings, трансфер 26-летнего форварда – личная инициатива главного тренера петербуржцев Сергея Семака. Он убедил руководство клуба в необходимости приобретения игрока.

    Семак сделал выбор в пользу Сергеева, потому что он часто находится в створе ворот и хорошо реализует моменты. По мнению тренера, это важно для команды, которая часто играет против глубоко обороняющихся соперников.

    • Сергеев уже согласовал контракт с «Зенитом».
    • Сообщалось, что «Зениту» придется заплатить за форварда 2,2 миллиона евро – это его отступные.
    • В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

    «Крылья» подтвердили получение предложения от «Зенита» по Сергееву

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:39
    Комментарии10
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      Рейтинг: +12680

      Cleaner 30 минут назад

      Помним мы ЛИЧНУЮ инициативу Семака, когда он Кокорина ТРЕБОВАЛ в команде оставить. Хорошо, что руководство Зенита не пошло на это безрассудство. А то был бы сейчас Зенит там, где Спартак сейчас находится - в нижней части турнирной таблицы...)

      0
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      Рейтинг: +137

      кaстрюлька > Cleaner 25 минут назад

      Уже видать накатил, раз опять х.ню понёс

      0
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      Рейтинг: +2026

      CSKA471 44 минуты назад

      Почти на сотку уверен, что не заиграет, но буду рад если окажусь неправ

      2
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      Рейтинг: +137

      кaстрюлька 46 минут назад

      Даже травоядного онанист зае.бал

      0
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      Рейтинг: +5166

      Semenycch 1 час назад

      Автор этого бреда «Дай Ударить» – это одноименный скандальный футбольный телеграмм-канал который специализируется на свиньях. Хватит эту хрень постить!

      1
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      Рейтинг: +19517

      JTherry > Semenycch 54 минуты назад

      написано же - "По информации Metaratings..." - а этот канал специализируется на высерах бомжей...)

      4
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      Рейтинг: +14404

      KLIM777 1 час назад

      Это будет второй Панюков. Там не перспективы, ни черта в нем нет. Это чемпиона страны, который покупает всякий шлак к Лиге Чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +4951

      R_a_i_n 1 час назад

      Семак не знает даже что его лучший бомбардир на Мальдивах отдыхает во время принципиального матча, какая там инициатива??

      4
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      Рейтинг: +23681

      vladimir-7 1 час назад

      Ну что же, посмотрим, если Семак ошибётся в своей инициативе в
      приобретении Сергеева, то все окончательно убедятся в том, что
      Семак плохой, мягко говоря, тренер, доказывающий необходимость
      иметь в команде такого игрока.

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      Рейтинг: +10

      Дубина 1 час назад

      Трансфер Сергеева в «Зенит» – личная инициатива Семака

      Не смешите народ!!
      Сережка в зяните не чего не решает и у него нет своего слова!!
      Там банда дюковская рулит бомжатней))
      А Семак как манекен)!!!

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