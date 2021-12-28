Трансфер Сергеева в «Зенит» – личная инициатива Семака (Metaratings)

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев продолжит карьеру в «Зените».

По информации Metaratings, трансфер 26-летнего форварда – личная инициатива главного тренера петербуржцев Сергея Семака. Он убедил руководство клуба в необходимости приобретения игрока.

Семак сделал выбор в пользу Сергеева, потому что он часто находится в створе ворот и хорошо реализует моменты. По мнению тренера, это важно для команды, которая часто играет против глубоко обороняющихся соперников.

Сергеев уже согласовал контракт с «Зенитом».

Сообщалось, что «Зениту» придется заплатить за форварда 2,2 миллиона евро – это его отступные.

В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

«Крылья» подтвердили получение предложения от «Зенита» по Сергееву