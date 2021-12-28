«Зениту» придется заплатить 2,2 миллиона за Сергеева. Трансфер может состояться сегодня-завтра

Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, прояснил ситуацию с возможным переходом игрока в «Зенит».

«Иван пока проходит медобследование. Клубы сейчас договариваются. «Зенит» должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте у Ивана, если захочет видеть его в команде. Сумму называть не буду.

Договоренность уже близко – думаю сегодня-завтра. Сейчас клубы между собой решают», – сказал агент.

Сообщалось, что сумма отступных в контракте Сергеева – 2,2 миллиона евро.