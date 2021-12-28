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  • «Зениту» придется заплатить 2,2 миллиона за Сергеева. Трансфер может состояться сегодня-завтра

«Зениту» придется заплатить 2,2 миллиона за Сергеева. Трансфер может состояться сегодня-завтра

28 декабря 2021, 14:15
17

Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, прояснил ситуацию с возможным переходом игрока в «Зенит».

«Иван пока проходит медобследование. Клубы сейчас договариваются. «Зенит» должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте у Ивана, если захочет видеть его в команде. Сумму называть не буду.

Договоренность уже близко – думаю сегодня-завтра. Сейчас клубы между собой решают», – сказал агент.

Сообщалось, что сумма отступных в контракте Сергеева – 2,2 миллиона евро.

  • В текущем сезоне форвард забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
  • Его соглашение с «Крыльями» рассчитано до 2024 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Сергеев Иван
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1640690634
Прощай, Ваня! ( конечно как игрок).
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R_a_i_n
1640690890
Ну воот. А то за 50 тысяч рублей как-то не цивильно.
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111Hunter111
1640691954
Очередной игрок попал в болото.
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Vitaga
1640693316
мечты сбываются.... Газпром..... вот так из ФНЛ через год в Зенит
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vladimir-7
1640697557
А, что нам скажет, по этому поводу, главный тренер Зенита С. Семак? Сережа, раскрой стратегию действий в Зените.
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Челнинец
1640698359
Добился всё таки, зарплата до небес, смотреть футбол со скамейки, жизнь удалась, через год в Сочи, нашим нужно только бабло на футбол пох!
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petrucho-spb
1640701781
Посмотрим как раскроется. У кого то получается, кому то рановато или вообще не стоит. С крылышек Анюков трудяга пришёл. Для российского чемпионат уровень в Зените высок и по зп и по планке. Бюджет Формирование команды идёт не один год. Растут игроки и клуб растёт. И себестоимость клуба растёт. Сейчас он ниже чем у Бетиса. Конечно провинциальным командам тяжело тягаться со столицей и Питером, но Казань могла при Бердыеве делала хорошую селекцию. Домингес тому пример. Посмотрим, только время может расставить на свои места.
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Garrincha58
1640702643
Бесполезный трансфер для чего Зенит его покупает непонятно наверное для галочки, что есть нападающий C таким нападением Сергеев Дзюба даже Кубок России не выиграть
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Hektor 84
1640711447
Шлюбозаменитель! Похоже дрочер на выход))))
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ААМ
1640722817
Не уверен, что он стоит таких денег.
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