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    «Зениту» придется заплатить 2,2 миллиона за Сергеева. Трансфер может состояться сегодня-завтра

    Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, прояснил ситуацию с возможным переходом игрока в «Зенит».

    «Иван пока проходит медобследование. Клубы сейчас договариваются. «Зенит» должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте у Ивана, если захочет видеть его в команде. Сумму называть не буду.

    Договоренность уже близко – думаю сегодня-завтра. Сейчас клубы между собой решают», – сказал агент.

    Сообщалось, что сумма отступных в контракте Сергеева – 2,2 миллиона евро.

    • В текущем сезоне форвард забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • Его соглашение с «Крыльями» рассчитано до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4914

      R_a_i_n 4 минуты назад

      Ну воот. А то за 50 тысяч рублей как-то не цивильно.

      0
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      Рейтинг: +22166

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Прощай, Ваня! ( конечно как игрок).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14396

      KLIM777 9 минут назад

      очередной конченный трансфер

      1
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      Рейтинг: +2018

      ПалкоВводецъ 13 минут назад

      Для Ивана Сергеева наступает самый лучший день в жизни!

      "Самый лучший день заходил вчера,
      Ночью ехать лень, пробыл до утра,
      Но пришла пора и собрался в путь.
      Ну и ладно, будь!.

      Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +5143

      Semenycch 14 минут назад

      Я противник этого трансфера.

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      Рейтинг: +2238

      acor94 > Semenycch 13 минут назад

      Если учесть, что Дзюба собирается в рубин, а Азмун в Лион, то кем играть?

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      Рейтинг: +5143

      Semenycch > acor94 8 минут назад

      Ни одно серьезное СМИ или люди связанные с Зенитом не подтвердили эти глупые московские слухи.

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