«Зениту» придется заплатить 2,2 миллиона за Сергеева. Трансфер может состояться сегодня-завтра

Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, прояснил ситуацию с возможным переходом игрока в «Зенит».
«Иван пока проходит медобследование. Клубы сейчас договариваются. «Зенит» должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте у Ивана, если захочет видеть его в команде. Сумму называть не буду.
Договоренность уже близко – думаю сегодня-завтра. Сейчас клубы между собой решают», – сказал агент.
Сообщалось, что сумма отступных в контракте Сергеева – 2,2 миллиона евро.
- В текущем сезоне форвард забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
- Его соглашение с «Крыльями» рассчитано до 2024 года.
Источник: Sport24