Браун: «В финале ЛЧ в Москве Фергюсон произнес лучшую мотивационную речь, которую я слышал»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун вспомнил атмосферу финала Лиги чемпионов против «Челси» в 2008 году. Манчестерцы победили в серии пенальти.

«В Москве от Фергюсона была лучшая мотивационная речь, которую я слышал. Он подошел к каждому игроку и напомнил, как мы попали в финал. Суть в том, что мы все родились в разных местах, но сейчас, во время матча, мы все вместе. Это вдохновило», – сказал Браун.

Счет в серии пенальти – 4:3.

Браун был в «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2011 год.

31 декабря Фергюсону исполнится 80 лет.

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