Дуглас Сантос: «Если праздновать Рождество в России, то в Архангельске»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос знаком с городом Архангельском. Бразилец именно там готов отпраздновать Рождество.
«Лучший подарок, который я получал, – футбольный мяч.
Куда бы отправился, если праздновал бы Рождество в России? В Архангельск», – сказал Дуглас Сантос.
- 27-летний игрок выступает в России с 2019 года.
- В сезоне РПЛ Дуглас Сантос провел 16 матчей, сделал голевой пас.
- Футболистом интересуется «Фламенго».
Father Christmas is called Papai Noel in Brazil and @DouglasSantos_6 wants to party in Arkhangelsk!Merry Christmas to you all from Douglas Santos and Rossiya Airlines pic.twitter.com/NEMmliLt83— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) December 24, 2021