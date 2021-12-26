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  • Дуглас Сантос: «Если праздновать Рождество в России, то в Архангельске»

Дуглас Сантос: «Если праздновать Рождество в России, то в Архангельске»

26 декабря 2021, 00:03
7

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос знаком с городом Архангельском. Бразилец именно там готов отпраздновать Рождество.

«Лучший подарок, который я получал, – футбольный мяч.

Куда бы отправился, если праздновал бы Рождество в России? В Архангельск», – сказал Дуглас Сантос.

  • 27-летний игрок выступает в России с 2019 года.
  • В сезоне РПЛ Дуглас Сантос провел 16 матчей, сделал голевой пас.
  • Футболистом интересуется «Фламенго».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (7)
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Борисыч1
1640491214
Что-то не очень личный самолёт ему достался...
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Project Бабангида
1640498287
давай давай. таких курортов поискать.....отдыхающий Солженицын несколько приключенческих романов написал
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Kollljan
1640517120
Какой Архангельск? Ты в Воркуту съезди. Или в Магадан. Там увидишь настоящую Россию, дружок.
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zigbert
1640541773
Ну если вещи собраны -счастливого пути!
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Hektor 84
1640548147
Он вообще представляет где это и как там с погодой)))
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