Дуглас Сантос: «Если праздновать Рождество в России, то в Архангельске»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос знаком с городом Архангельском. Бразилец именно там готов отпраздновать Рождество.
«Лучший подарок, который я получал, – футбольный мяч.
Куда бы отправился, если праздновал бы Рождество в России? В Архангельск», – сказал Дуглас Сантос.
- 27-летний игрок выступает в России с 2019 года.
- В сезоне РПЛ Дуглас Сантос провел 16 матчей, сделал голевой пас.
- Футболистом интересуется «Фламенго».
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Источник: твиттер «Зенита»