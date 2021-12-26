Дуглас Сантос: «Если праздновать Рождество в России, то в Архангельске»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос знаком с городом Архангельском. Бразилец именно там готов отпраздновать Рождество.

«Лучший подарок, который я получал, – футбольный мяч.

Куда бы отправился, если праздновал бы Рождество в России? В Архангельск», – сказал Дуглас Сантос.

27-летний игрок выступает в России с 2019 года.

В сезоне РПЛ Дуглас Сантос провел 16 матчей, сделал голевой пас.

Футболистом интересуется «Фламенго».