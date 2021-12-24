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    Дуглас Сантос: «Если праздновать Рождество в России, то в Архангельске»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос знаком с городом Архангельском. Бразилец именно там готов отпраздновать Рождество.

    «Лучший подарок, который я получал, – футбольный мяч.

    Куда бы отправился, если праздновал бы Рождество в России? В Архангельск», – сказал Дуглас Сантос.

    • 27-летний игрок выступает в России с 2019 года.
    • В сезоне РПЛ Дуглас Сантос провел 16 матчей, сделал голевой пас.
    • Футболистом интересуется «Фламенго».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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