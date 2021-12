Дуглас Сантос: «Если праздновать Рождество в России, то в Архангельске»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос знаком с городом Архангельском. Бразилец именно там готов отпраздновать Рождество.

«Лучший подарок, который я получал, – футбольный мяч.

Куда бы отправился, если праздновал бы Рождество в России? В Архангельск», – сказал Дуглас Сантос.

Father Christmas is called Papai Noel in Brazil and @DouglasSantos_6 wants to party in Arkhangelsk!Merry Christmas to you all from Douglas Santos and Rossiya Airlines pic.twitter.com/NEMmliLt83