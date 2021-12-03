«Фламенго» интересуется защитником «Зенита» Сантосом

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

По информации журналиста Жонаса Стелманна, 27-летним бразильцем интересуется «Фламенго». Клуб из Рио-де-Жанейро также рассматривает вариант с приобретением защитника «Бешикташа» Дугласа, ранее игравшего за «Барселону».

Сантос провел 19 матчей в этом сезоне, отдал 2 ассиста.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2026 году.

Рыночная стоимость бразильца – 16 миллионов евро.

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