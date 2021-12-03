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«Фламенго» интересуется защитником «Зенита» Сантосом

3 декабря 2021, 11:32
4

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

По информации журналиста Жонаса Стелманна, 27-летним бразильцем интересуется «Фламенго». Клуб из Рио-де-Жанейро также рассматривает вариант с приобретением защитника «Бешикташа» Дугласа, ранее игравшего за «Барселону».

  • Сантос провел 19 матчей в этом сезоне, отдал 2 ассиста.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2026 году.
  • Рыночная стоимость бразильца – 16 миллионов евро.

«Фламенго» и «Коринтианс» интересуются Айртоном

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Источник: твиттер Жонаса Стелманна

Бразильский спортивный журналист и комментатор. Аудитория в твиттере - более 6 тысяч подписчиков.

Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Фламенго Дуглас Сантос
Комментарии (4)
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vladimir-7
1638521166
Кто же его отпустит, у него контракт до 2026 года.
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ySS
1638525995
Забавно читать) Интересно, когда покупать начнут?)
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Давид59
1638528717
Кишка тонка. 16 лимонов выложат? Не верю.
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alp
1638543702
Сантос сейчас крут. пусть интересуются. главное, чтобы он в Зените остался
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