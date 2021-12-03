«Фламенго» интересуется защитником «Зенита» Сантосом

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.
По информации журналиста Жонаса Стелманна, 27-летним бразильцем интересуется «Фламенго». Клуб из Рио-де-Жанейро также рассматривает вариант с приобретением защитника «Бешикташа» Дугласа, ранее игравшего за «Барселону».
- Сантос провел 19 матчей в этом сезоне, отдал 2 ассиста.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в 2026 году.
- Рыночная стоимость бразильца – 16 миллионов евро.
«Фламенго» и «Коринтианс» интересуются Айртоном
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Источник: твиттер Жонаса Стелманна
Бразильский спортивный журналист и комментатор. Аудитория в твиттере - более 6 тысяч подписчиков.