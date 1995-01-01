Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    «Фламенго» интересуется защитником «Зенита» Сантосом

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

    По информации журналиста Жонаса Стелманна, 27-летним бразильцем интересуется «Фламенго». Клуб из Рио-де-Жанейро также рассматривает вариант с приобретением защитника «Бешикташа» Дугласа, ранее игравшего за «Барселону».

    • Сантос провел 19 матчей в этом сезоне, отдал 2 ассиста.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2026 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 16 миллионов евро.

    «Фламенго» и «Коринтианс» интересуются Айртоном

    Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Жонаса Стелманна

    Бразильский спортивный журналист и комментатор. Аудитория в твиттере - более 6 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:32
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23118

      vladimir-7 24 минуты назад

      Кто же его отпустит, у него контракт до 2026 года.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91766
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68274
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru