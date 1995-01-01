«Фламенго» и «Коринтианс» интересуются Айртоном

И руководству Спартака хватит ума ведь отдать. А на его месте будет бегать курица без головы - Ломовицкий.
Защитник «Спартака» Айртон может вернуться в чемпионат Бразилии.
По информации журналиста Жулио Нето, 24-летним бразильцем интересуются «Фламенго» и «Коринтианс».
- Айртон провел 16 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 1 гол.
- Контракт «Спартака» с бразильцем рассчитан до лета 2024 года.
- Рыночная стоимость Айртона – 5 миллионов евро.
Источник: твиттер Жулио Нето
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