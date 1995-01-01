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    «Фламенго» и «Коринтианс» интересуются Айртоном

    Защитник «Спартака» Айртон может вернуться в чемпионат Бразилии.

    По информации журналиста Жулио Нето, 24-летним бразильцем интересуются «Фламенго» и «Коринтианс».

    • Айртон провел 16 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 1 гол.
    • Контракт «Спартака» с бразильцем рассчитан до лета 2024 года.
    • Рыночная стоимость Айртона – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Жулио Нето

    Бразильский журналист с аудиторией в твиттере 13,2 тысячи подписчиков. На его ютуб-канал о футболе подписано болеее 26 тысяч человек. 

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    Сегодня, 08:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +30709

      oyabun 46 минут назад

      И руководству Спартака хватит ума ведь отдать. А на его месте будет бегать курица без головы - Ломовицкий.

      1
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      Рейтинг: +4091

      R_a_i_n > oyabun 28 минут назад

      Может хватит ума купить по сильнее лега!

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