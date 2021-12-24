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  • Кнудсен: «Для меня очень показательно, как другие скандинавы прогрессируют в «Ростове»

Кнудсен: «Для меня очень показательно, как другие скандинавы прогрессируют в «Ростове»

24 декабря 2021, 21:02
4

Новичок «Ростова» Мангус Кнудсен прокомментировал свой трансфер из «Лиллестрема». Норвежец брал во внимание выступление в России других скандинавских игроков.

«Когда я впервые узнал об интересе «Ростова», подумал, что это может стать для меня захватывающим развитием карьеры игрока и в целом новой ступенью в жизни. Переговоры прошли очень легко, я ни на секунду не сомневался в своeм выборе. Хочу отметить, как другие футболисты из Скандинавии прогрессируют в «Ростове». Конечно, это очень показательно для меня.

Я уже успел кое-что изучить. Знаю, что Ростов-на-Дону – крупнейший город на юге России, в котором хороший климат. Ещe я получил сотни тeплых сообщений от болельщиков клуба! Нет сомнений, что на «Ростов Арене» отличная поддержка команды. Мне очень приятно, с нетерпением жду встречи с болельщиками на стадионе!

Нет, я ни с кем не общался и не советовался. Но хочу позвонить бывшему партнeру по «Лиллестрeму» Бьорну Сигурдарсону, который раньше играл за «Ростов», – сказал Кнудсен.

  • Рыночная стоимость норвежца – 200 тысяч евро.
  • Кнудсен – воспитанник «Лиллестрема».
  • За главную команду провел 50 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Кнудсен перешел в «Ростов». Контракт – до 2026 года

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Ростов
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1640408653
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