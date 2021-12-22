Черышев: «Партнер по «Валенсии» Васс подтравливал после поражения России от Дании. Хотел ему двинуть»

Футболист «Валенсии» Денис Черышев рассказал о подколах со стороны одноклубника Даниэля Васса после победы сборной Дании над Россией на Евро-2020. Дело едва не дошло до рукоприкладства.

– В «Валенсии» с датчанином Вассом обсуждали ту встречу?

– Конечно.

– Подтравливал?

– Было дело. Хотелось ему двинуть. Но ничего, бывает, это футбол. Потом посмеялись. До драки не дошло. У нас с ним очень хорошие отношения. И как не признать, что Дания смотрелась очень хорошо, действовала компактно. Все знали, что нужно делать.