Черышев: «Партнер по «Валенсии» Васс подтравливал после поражения России от Дании. Хотел ему двинуть»

Футболист «Валенсии» Денис Черышев рассказал о подколах со стороны одноклубника Даниэля Васса после победы сборной Дании над Россией на Евро-2020. Дело едва не дошло до рукоприкладства.
– В «Валенсии» с датчанином Вассом обсуждали ту встречу?
– Конечно.
– Подтравливал?
– Было дело. Хотелось ему двинуть. Но ничего, бывает, это футбол. Потом посмеялись. До драки не дошло. У нас с ним очень хорошие отношения. И как не признать, что Дания смотрелась очень хорошо, действовала компактно. Все знали, что нужно делать.
- Россия на Евро-2020 финишировала в группе последней.
- Дания вылетела в полуфинале, уступив в дополнительное время Англии.
- У Черышева летом истекает контракт.
Источник: «Спорт-Экспресс»