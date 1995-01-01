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    Черышев: «Партнер по «Валенсии» Васс подтравливал после поражения России от Дании. Хотел ему двинуть»

    Футболист «Валенсии» Денис Черышев рассказал о подколах со стороны одноклубника Даниэля Васса после победы сборной Дании над Россией на Евро-2020. Дело едва не дошло до рукоприкладства.

    – В «Валенсии» с датчанином Вассом обсуждали ту встречу?

    – Конечно.

    – Подтравливал?

    – Было дело. Хотелось ему двинуть. Но ничего, бывает, это футбол. Потом посмеялись. До драки не дошло. У нас с ним очень хорошие отношения. И как не признать, что Дания смотрелась очень хорошо, действовала компактно. Все знали, что нужно делать.

    • Россия на Евро-2020 финишировала в группе последней.
    • Дания вылетела в полуфинале, уступив в дополнительное время Англии.
    • У Черышева летом истекает контракт.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6872

      серега кашин 2 минуты назад

      и опять прямиком в лазарет-двигальщик хренов

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      Рейтинг: +12510

      Cleaner 50 минут назад

      Черышев, ты бы лучше на поле свою крутизну доказывал. Тогда бы тебя никто не подтравливал...

      1
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      Рейтинг: +6316

      vladik12 1 час назад

      Судя по тому, что ты постоянно на травмах, тумаков подают только тебе, Денис.

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