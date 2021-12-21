В «Химках» подтвердили интерес к Жиркову и Кокорину

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков допустил, что состав подмосковного клуба пополнят Юрий Жирков и Александр Кокорин.

«У нас есть расширенный список. В нем находятся футболисты, которые в той или иной мере свободные агенты, либо в перспективе могут сменить команду.

Кокорин и Жирков там есть, но это сейчас не более, чем пристрелочный список. Там много футболистов, повторюсь.

Но наши желания по всем футболистам из этого списка пока никак не перешли на бумагу. Сейчас это не более, чем наши размышления. Никакой конкретики», – сказал Терюшков.