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В «Химках» подтвердили интерес к Жиркову и Кокорину

21 декабря 2021, 13:42
15

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков допустил, что состав подмосковного клуба пополнят Юрий Жирков и Александр Кокорин.

«У нас есть расширенный список. В нем находятся футболисты, которые в той или иной мере свободные агенты, либо в перспективе могут сменить команду.

Кокорин и Жирков там есть, но это сейчас не более, чем пристрелочный список. Там много футболистов, повторюсь.

Но наши желания по всем футболистам из этого списка пока никак не перешли на бумагу. Сейчас это не более, чем наши размышления. Никакой конкретики», – сказал Терюшков.

  • 38-летний Жирков – свободный агент.
  • 30-летний Кокорин с января выступает за «Фиорентину».
  • В текущем сезоне форвард провел 5 матчей, результативными действиями не отличался.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Химки Фиорентина Жирков Юрий Кокорин Александр
Комментарии (15)
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Блямба
1640083652
"пристрелочный список".. "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?"(1969 год) Вечное кино.
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моэм
1640085006
В Химках засел очень даже неглупый "кадровик" ...они могут получить БЕСПЛАТНО !...классных и опытных игроков ;Мамаева, Жиркова, Кокорина ...тут самое главное что те сами не прочь пойти в Химки даже за гроши , чтобы использовать Химки как трамплин к более выгодным контрактам по успешном окончании сезона ...что же касается Кокорина , который на контракте , то фиолетовые предположу , что они будут рады разгрузить зарплатную ведомость хотя бы на полгода , а если Кокорин блеснёт , то тут же и выгодно продать сюда же в РПЛ.....ну и Химки с таким мотивированным усилением конечно станет к весне очень опасен , причём для всех.
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oyabun
1640085879
Ну хорошо, возьмут они этих опытных, а играть то кто будет?
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Enter2006
1640090879
Тогда возьмите ещё Аршавина и Павлюченко! Вот интересно будет ))
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JTherry
1640091160
здесь главное, чтобы сами игроки об этом знали... и не разорили Химки...)
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фанат джигурды
1640094045
На мотив одного поп-хита: Кокорин, Жирков, Мамаев Бразильским языком все ждут кофеманий Приобретением Химки гордятся. Загадка: что в будущем может статься.
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хряк СМ
1640114124
Троллинг и веселье.
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