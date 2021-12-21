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    В «Химках» подтвердили интерес к Жиркову и Кокорину

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков допустил, что состав подмосковного клуба пополнят Юрий Жирков и Александр Кокорин.

    «У нас есть расширенный список. В нем находятся футболисты, которые в той или иной мере свободные агенты, либо в перспективе могут сменить команду.

    Кокорин и Жирков там есть, но это сейчас не более, чем пристрелочный список. Там много футболистов, повторюсь.

    Но наши желания по всем футболистам из этого списка пока никак не перешли на бумагу. Сейчас это не более, чем наши размышления. Никакой конкретики», – сказал Терюшков.

    • 38-летний Жирков – свободный агент.
    • 30-летний Кокорин с января выступает за «Фиорентину».
    • В текущем сезоне форвард провел 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5051

      Semenycch 10 секунд назад

      У Кокорина действующий контракт и не маленький. Вы собираетесь брать его в аренду или выкупать? На какие шиши?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3214

      Блямба 1 минуту назад

      "пристрелочный список"..

      "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?"(1969 год)
      Вечное кино.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12478

      Cleaner 3 минуты назад

      Не хотят Химки в ФНЛ...)

      0
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