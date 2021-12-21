Черышев: «Роналду сказал: «Играй с железными шипами». Впитал этот совет на всю карьеру»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о совете, который дал ему нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

— Было ли у вас личное общение с Криштиану?

— Да. В первое время он давал мне, молодому, советы. Помню, Роналду всегда тренировался и играл в бутсах с железными шипами, а я – с резиновыми.

Пару раз в них ехали ноги, и Криштиану сказал: «Ты фланговый футболист и не имеешь права поскальзываться. Я в начале карьеры был таким же, но в «МЮ» меня научили выходить на поле в железных шипах».

После этого на матчи тоже стал их надевать. Тренируюсь в резиновых, официальные встречи провожу в железных.

— Этот совет Роналду впитали на всю карьеру?

— Да. К тому же мой отец тоже всегда говорил, что футболист не имеет права на такие ошибки из-за неправильного выбора шипов. А для Криштиану важна каждая деталь. Никогда не забуду того, какой он целеустремленный человек. Ставит цели — и достигает их.

Его статистика говорит о нем больше, чем могу сказать я.

Черышев принадлежал «Реалу», за который играл Роналду, с 2009 по 2016-й год.

В текущем сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 9 матчах.

Его контракт с «Валенсией» истекает в июне 2022 года.

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