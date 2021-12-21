Черышев: «Пару раз ругался с Месси, но чисто по-футбольному»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о конфликтных ситуациях с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси, который прошлым летом ушел из «Барселоны».

– Вам не раз доводилось играть против Месси и даже забивать его «Барселоне». Каково это вблизи? Как аргентинец себя ведет, как общается с соперниками?

– Обычно спокойно. Но иногда начинает злиться – и от этого только прибавляет. Месси лучше не сердить.

– Вы сердили?

– Пару раз ругался с ним, но чисто по-футбольному, не более.