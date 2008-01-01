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    Черышев: «Пару раз ругался с Месси, но чисто по-футбольному»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о конфликтных ситуациях с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси, который прошлым летом ушел из «Барселоны».

    – Вам не раз доводилось играть против Месси и даже забивать его «Барселоне». Каково это вблизи? Как аргентинец себя ведет, как общается с соперниками?

    – Обычно спокойно. Но иногда начинает злиться – и от этого только прибавляет. Месси лучше не сердить.

    – Вы сердили?

    – Пару раз ругался с ним, но чисто по-футбольному, не более.

    • Черышев всю карьеру провел в Испании.
    • В текущем сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 9 матчах.
    • Его контракт с «Валенсией» истекает в июне 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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