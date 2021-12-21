Черышев: «Пару раз ругался с Месси, но чисто по-футбольному»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о конфликтных ситуациях с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси, который прошлым летом ушел из «Барселоны».
– Вам не раз доводилось играть против Месси и даже забивать его «Барселоне». Каково это вблизи? Как аргентинец себя ведет, как общается с соперниками?
– Обычно спокойно. Но иногда начинает злиться – и от этого только прибавляет. Месси лучше не сердить.
– Вы сердили?
– Пару раз ругался с ним, но чисто по-футбольному, не более.
- Черышев всю карьеру провел в Испании.
- В текущем сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 9 матчах.
- Его контракт с «Валенсией» истекает в июне 2022 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»