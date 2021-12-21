Главные новости дня. Черчесов возглавил «Ференцварош», «Спартак» близок к трансферу Николсона

«Матч ТВ»: «Ростов» четыре месяца не платит зарплату футболистам
«Зенит», ЦСКА и «Краснодар» интересуются защитником «Уфы» Журавлевым
УЕФА присудил «Тоттенхэму» техническое поражение в матче с «Ренном». Клуб вылетел из ЛК
Тикнизяну предложили выступать за сборную Армении. Футболист настроен играть за Россию
Черчесов возглавил «Ференцварош». Возможно, он будет совмещать работу в клубе и сборной Венгрии
Клубы АПЛ решили не приостанавливать сезон из-за коронавируса
Агент Мильштейн: «Приоритет для Смолова – попробовать себя в Северной Америке»
«Спартак» анонсировал трансферные новости. Клуб близок к подписанию форварда «Шарлеруа» Николсона
Газзаев: «В 2008-м представители «Реала» смотрели Дзагоева. Говорили, через год-два заберут его»
Николич: «У меня есть предложения от крупных российских клубов»