Главные новости дня. Черчесов возглавил «Ференцварош», «Спартак» близок к трансферу Николсона

«Матч ТВ»: «Ростов» четыре месяца не платит зарплату футболистам

«Зенит», ЦСКА и «Краснодар» интересуются защитником «Уфы» Журавлевым

УЕФА присудил «Тоттенхэму» техническое поражение в матче с «Ренном». Клуб вылетел из ЛК

Тикнизяну предложили выступать за сборную Армении. Футболист настроен играть за Россию

Черчесов возглавил «Ференцварош». Возможно, он будет совмещать работу в клубе и сборной Венгрии

Клубы АПЛ решили не приостанавливать сезон из-за коронавируса

Агент Мильштейн: «Приоритет для Смолова – попробовать себя в Северной Америке»

«Спартак» анонсировал трансферные новости. Клуб близок к подписанию форварда «Шарлеруа» Николсона

Газзаев: «В 2008-м представители «Реала» смотрели Дзагоева. Говорили, через год-два заберут его»

Николич: «У меня есть предложения от крупных российских клубов»