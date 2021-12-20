Агент Тикнизяна: «Наир не рассматривает сборную Армении. Он настроен играть за Россию»

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал интерес сборной Армении к его клиенту.

«Армянская федерация давно интересуется Наиром. Они проводили встречи, общались. Но сейчас Тикнизян не рассматривает для себя такую возможность. Он настроен на то, чтобы играть за Россию», – сказал Клюев.