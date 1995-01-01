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    Тикнизяну предложили выступать за сборную Армении

    Полузащитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну предложили играть за сборную Армении. Об этом сообщил президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян.

    «У нас были переговоры с Тикнизяном, мы сделали ему предложение выступать за сборную Армении. Он попросил немного времени, чтобы принять решение. Скоро мы вернемся к этим переговорам», – сказал Меликбекян.

    • Тикнизян провел 7 матчей за молодежную сборную России.
    • Он сыграл в 12 матчах в текущем сезоне РПЛ.
    • Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: Armenian Football

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15432

      Garrincha58 42 минуты назад

      да фиг с ним разве это игрок для великой сб. России

      0
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      Рейтинг: +3179

      Блямба 43 минуты назад

      Вот так вот..
      Ростишь,ростишь а потом приходит носатый и..
      «барев дзес»,ж.опа-Новый Год...)

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