Тикнизяну предложили выступать за сборную Армении

Полузащитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну предложили играть за сборную Армении. Об этом сообщил президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян.

«У нас были переговоры с Тикнизяном, мы сделали ему предложение выступать за сборную Армении. Он попросил немного времени, чтобы принять решение. Скоро мы вернемся к этим переговорам», – сказал Меликбекян.