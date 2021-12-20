Тикнизяну предложили выступать за сборную Армении

Полузащитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну предложили играть за сборную Армении. Об этом сообщил президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян.
«У нас были переговоры с Тикнизяном, мы сделали ему предложение выступать за сборную Армении. Он попросил немного времени, чтобы принять решение. Скоро мы вернемся к этим переговорам», – сказал Меликбекян.
- Тикнизян провел 7 матчей за молодежную сборную России.
- Он сыграл в 12 матчах в текущем сезоне РПЛ.
- Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро.
Источник: Armenian Football