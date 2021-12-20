Клубы АПЛ решили не приостанавливать сезон из-за коронавируса

Сегодня, 20 декабря, состоялось собрание клубов английской Премьер-лиги.

В ходе встречи обсуждалась ситуация с коронавирусом в АПЛ, в частности, вспышки заболеваемости в командах.

В итоге было принято решение не приостанавливать сезон, несмотря на большое количество положительных тестов на COVID-19.

Перенос целых туров лиги также не планируется – только отдельных матчей.