Клубы АПЛ решили не приостанавливать сезон из-за коронавируса

Сегодня, 20 декабря, состоялось собрание клубов английской Премьер-лиги.
В ходе встречи обсуждалась ситуация с коронавирусом в АПЛ, в частности, вспышки заболеваемости в командах.
В итоге было принято решение не приостанавливать сезон, несмотря на большое количество положительных тестов на COVID-19.
Перенос целых туров лиги также не планируется – только отдельных матчей.
Источник: Твиттер Роба Харриса
Спортивный корреспондент The Associated Press. Аудитория в твиттере - более 162 тысяч подписчиков.