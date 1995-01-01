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    Клубы АПЛ решили не приостанавливать сезон из-за коронавируса

    Сегодня, 20 декабря, состоялось собрание клубов английской Премьер-лиги.

    В ходе встречи обсуждалась ситуация с коронавирусом в АПЛ, в частности, вспышки заболеваемости в командах.

    В итоге было принято решение не приостанавливать сезон, несмотря на большое количество положительных тестов на COVID-19.

    Перенос целых туров лиги также не планируется – только отдельных матчей.

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    Источник: Твиттер Роба Харриса

    Спортивный корреспондент The Associated Press. Аудитория в твиттере - более 162 тысяч подписчиков.

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