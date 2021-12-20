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  • Газзаев: «В 2008-м представители «Реала» смотрели Дзагоева. Говорили, через год-два заберут его»

Газзаев: «В 2008-м представители «Реала» смотрели Дзагоева. Говорили, через год-два заберут его»

20 декабря 2021, 23:41
13

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Алана Дзагоева в «Реал».

«Это был уникальный футболист. Я думал, что он будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола.

Что случилось после 2008-го? Не могу сказать. Я не работал с ним. То, что сегодня он до сих пор в ЦСКА – это не его уровень. Это большой опыт, да, но уже не те качества. Хотя качества, может быть, и остались – физические и функциональные.

Почему травмы? Это надо обратиться к врачам клуба.

Это был огромный талант. Приезжали представители «Реала» в 2008 году, когда мы играли в Кубке УЕФА и выиграли все шесть матчей. Они приехали и смотрели его. Говорили, что через год-два заберут его», – сказал Газзаев.

  • Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
  • Он провел 392 матча, забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Реал Дзагоев Алан Газзаев Валерий
Комментарии (13)
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Hoahin
1640033050
Дзагоев всю свою карьеру был талантливым, пока тридцатник не стукнул))
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серега кашин
1640033380
а потом гинер оказался скупердяем и загубил ему карьеру
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Soccerdealer63
1640035810
Дзагоев на самом деле родился с врождённым талантом огромной силы... Так начинали немногие великие. Его технику НИКТО НЕ РАЗВИВАЛ - ОНА У НЕГО БЫЛА ИЗНАЧАЛЬНОЙ И ИНТУИТИВНОЙ, КАК У МАРАДОНЫ, ЗАВАРОВА, ЭНЦО ШИФО, ... Ни на родине пацаном, ни позже в футбольной школе в Тольятти никто не смог бы его ТАКОМУ научить (равных ему из Тольятти никто не вышел))) Но ... У Дзагоева всегда страдала "физика".... Мы это все видели. Даже в лучшие его "молодые" годы его хватало на тайм-полтора беготни, не больше... После каждого рывка он дышал тяжело и явно с трудом восстанавливался.... НО НИКТО ЭТИМ НЕ ЗАНИМАЛСЯ - НА НЁМ ВСЕ ЕХАЛИ, ПОКА ОН ВООБЩЕ "НОСИЛ НОГИ"! Включая Газзаева, увы. Хотели бы классного игрока на долгосрочной основе, нашли бы методу! Но... ВСЕ ХОТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА ЗДЕСЬ ИСЕЙЧАС! Завалили парня деньгами и выжали, как лимон... Похожая история случилась на наших глазах с великим гением игры и любимым спартаковцем ЧЕРЕНКОВЫМ. Того вообще в СССРе инвалидом сделали... Довели "до ручки"...И умер в нищете, никому не нужный... Как десятки когда-то всемирно известных советских спортсменов.... НАДЕЮСЬ, ДЗАГОЕВ, ХОТЬ ДЕНЕГ СЕБЕ ЗАРАБОТАЛ....
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Maxi_7
1640037169
Забрали.
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Derzkiy1
1640044631
После Аршавина он топом был долгие годы, травмы подвели и возможно денежная жизнь, забивал он всем подряд и штрафные ложил на ура!
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OOOVVV.
1640079905
Дела давно минувших дней Предания старины глубокой. А.С. Пушкин.
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Snek
1640091497
Вроде были предложения, но почему-то Дзага остался, что странно.
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BRO_football
1640111625
Помню-помню. Аж до самого 2016 года, про Дзагоева говорили, что он перспективный талант и вот-вот уйдёт в Европу. Правда, с каждым годом в это верилось всё меньше. Ну и в конце-концов частые травмы эту перспективу окончательно добили.
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