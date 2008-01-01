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    Газзаев: «В 2008-м представители «Реала» смотрели Дзагоева. Говорили, через год-два заберут его»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Алана Дзагоева в «Реал».

    «Это был уникальный футболист. Я думал, что он будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола.

    Что случилось после 2008-го? Не могу сказать. Я не работал с ним. То, что сегодня он до сих пор в ЦСКА – это не его уровень. Это большой опыт, да, но уже не те качества. Хотя качества, может быть, и остались – физические и функциональные.

    Почему травмы? Это надо обратиться к врачам клуба.

    Это был огромный талант. Приезжали представители «Реала» в 2008 году, когда мы играли в Кубке УЕФА и выиграли все шесть матчей. Они приехали и смотрели его. Говорили, что через год-два заберут его», – сказал Газзаев.

    • Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
    • Он провел 392 матча, забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6855

      серега кашин 27 секунд назад

      а потом гинер оказался скупердяем и загубил ему карьеру

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      Рейтинг: +630

      Hoahin 5 минут назад

      Дзагоев всю свою карьеру был талантливым, пока тридцатник не стукнул))

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