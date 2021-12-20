Газзаев: «В 2008-м представители «Реала» смотрели Дзагоева. Говорили, через год-два заберут его»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Алана Дзагоева в «Реал».

«Это был уникальный футболист. Я думал, что он будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола.

Что случилось после 2008-го? Не могу сказать. Я не работал с ним. То, что сегодня он до сих пор в ЦСКА – это не его уровень. Это большой опыт, да, но уже не те качества. Хотя качества, может быть, и остались – физические и функциональные.

Почему травмы? Это надо обратиться к врачам клуба.

Это был огромный талант. Приезжали представители «Реала» в 2008 году, когда мы играли в Кубке УЕФА и выиграли все шесть матчей. Они приехали и смотрели его. Говорили, что через год-два заберут его», – сказал Газзаев.