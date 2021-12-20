Шварц – об усилении состава «Динамо»: «Важно не делать каких-то сумасшедших вещей»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о работе клуба на трансферном рынке.

– Если посмотреть запасных «Динамо» в матче с «Зенитом», то увидим одну молодежь, а у соперника – четверых игроков сборной России. Есть ощущение, что составу не помешает усиление. Сколько новичков ждете зимой?

– Ожидаемый вопрос. И, естественно, в «Динамо» постоянно размышляют – как можем укрепить состав зимой, как – следующим летом.

Главное – соответствие критериям. Чтобы новичок подходил под наш стиль, имел желание играть в тот футбол, в который мы играем, быть сильнее тех, кто уже есть в составе.

Бувач со своей командой скаутов в постоянном поиске таких игроков, независимо от того, зимнее трансферное окно или летнее. То есть нет такого: сегодня нам надо пять новичков. Или два. Или один.

Должен ведь еще и финансовый аспект устраивать клуб. Если не устраивает – это тоже надо уважать. Важно не делать каких-то сумасшедших вещей.

Лучший рост – на здоровой почве. При этом надо четко понимать, что цели перед командой должны соответствовать силе состава и реально смотреть на вещи.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

Летом московский клуб потратил на усиление состава 13,5 миллиона евро.

Шварц: «Могу представить, что начнется в мае, если «Динамо» станет чемпионом»