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    Шварц – об усилении состава «Динамо»: «Важно не делать каких-то сумасшедших вещей»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о работе клуба на трансферном рынке.

    – Если посмотреть запасных «Динамо» в матче с «Зенитом», то увидим одну молодежь, а у соперника – четверых игроков сборной России. Есть ощущение, что составу не помешает усиление. Сколько новичков ждете зимой?

    – Ожидаемый вопрос. И, естественно, в «Динамо» постоянно размышляют – как можем укрепить состав зимой, как – следующим летом.

    Главное – соответствие критериям. Чтобы новичок подходил под наш стиль, имел желание играть в тот футбол, в который мы играем, быть сильнее тех, кто уже есть в составе.

    Бувач со своей командой скаутов в постоянном поиске таких игроков, независимо от того, зимнее трансферное окно или летнее. То есть нет такого: сегодня нам надо пять новичков. Или два. Или один.

    Должен ведь еще и финансовый аспект устраивать клуб. Если не устраивает – это тоже надо уважать. Важно не делать каких-то сумасшедших вещей.

    Лучший рост – на здоровой почве. При этом надо четко понимать, что цели перед командой должны соответствовать силе состава и реально смотреть на вещи.

    • «Динамо» ушло на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.
    • Летом московский клуб потратил на усиление состава 13,5 миллиона евро.

    Шварц: «Могу представить, что начнется в мае, если «Динамо» станет чемпионом»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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