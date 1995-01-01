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    Шварц: «Могу представить, что начнется в мае, если «Динамо» станет чемпионом»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о возможном чемпионстве команды в сезоне-2021/22.

    – Вы и раньше старательно уходили от вопроса о конкретных местах. И все же можете представить, что «Динамо» финиширует на первой строчке?

    – Поверьте, я не отвечаю не потому, что хочу что-то скрыть, а потому, что действительно не заглядываю далеко.

    При этом скажу: меня очень впечатлила атмосфера на последнем матче «Динамо» – «Зенит». Этот заполненный стадион, реакции болельщиков, их эмоции, особенно во втором тайме... Конечно, я всe это чувствую.

    Знаю настроения фанатов, сотрудников клуба, могу представить, что начнется в мае, если команда финиширует первой. Но мое дело, как тренера, сейчас отдохнуть, потом провести качественные сборы, чтобы у нас не было травмированных. Фокусируюсь только на этом.

    Ситуацию в таблице мы знаем – и отставание от первого места, и отрывы от преследователей. Однако все время повторяю своим помощникам: главное, что все в наших руках.

    Речь не о конкретном месте, а о том, что наш футбол может быть успешным. В последних пяти турах против сильных команд мы набрали 13 очков – четыре победы и ничья. Это случилось после поражения в Питере – 1:4.

    Но мы ведь тогда не думали о том, сколько очков сможем набрать, на каком месте уйдем зимовать... Мы думали о следующем матче. Так и надо продолжать.

    • «Динамо» после 18 туров идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15107

      paracetamol 33 минуты назад

      Динамо» не станет чемпионом, это смешно. Чемпион - Зенит!

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