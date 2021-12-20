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  • Шварц: «Могу представить, что начнется в мае, если «Динамо» станет чемпионом»

Шварц: «Могу представить, что начнется в мае, если «Динамо» станет чемпионом»

20 декабря 2021, 11:31
13

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о возможном чемпионстве команды в сезоне-2021/22.

– Вы и раньше старательно уходили от вопроса о конкретных местах. И все же можете представить, что «Динамо» финиширует на первой строчке?

– Поверьте, я не отвечаю не потому, что хочу что-то скрыть, а потому, что действительно не заглядываю далеко.

При этом скажу: меня очень впечатлила атмосфера на последнем матче «Динамо» – «Зенит». Этот заполненный стадион, реакции болельщиков, их эмоции, особенно во втором тайме... Конечно, я всe это чувствую.

Знаю настроения фанатов, сотрудников клуба, могу представить, что начнется в мае, если команда финиширует первой. Но мое дело, как тренера, сейчас отдохнуть, потом провести качественные сборы, чтобы у нас не было травмированных. Фокусируюсь только на этом.

Ситуацию в таблице мы знаем – и отставание от первого места, и отрывы от преследователей. Однако все время повторяю своим помощникам: главное, что все в наших руках.

Речь не о конкретном месте, а о том, что наш футбол может быть успешным. В последних пяти турах против сильных команд мы набрали 13 очков – четыре победы и ничья. Это случилось после поражения в Питере – 1:4.

Но мы ведь тогда не думали о том, сколько очков сможем набрать, на каком месте уйдем зимовать... Мы думали о следующем матче. Так и надо продолжать.

  • «Динамо» после 18 туров идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1639989418
Динамо» не станет чемпионом, это смешно. Чемпион - Зенит!
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Fusballer
1639991611
Не дождётесь! Зениту чемпионство гарантировано государством.
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PAREVG.
1639992504
Начнется радость на Руси, среди болельщиков Динамо. Но, Динамо чемпионом не станет, так как чемпион уже назначен и известен. Последние годы, в РПЛ ведется розыгрыш с 2 по 16 места...
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Борисыч1
1640006035
Если финишируем первыми, то радость будет велика и, ГЛАВНОЕ, заслуженная. А пока вместе с Шварцем будем смотреть матч за матчем игру Динамо!
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Красногорск_Фан
1640007362
Где болельщики Сочи то в ветке? уже не думают что в этом году чемпионом станет их молодая амбициозная команда?
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portero
1640010768
Хороший ответ, зачем спешить надо играть...
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SuperNils
1640014994
Он, похоже, не знает, что чемпион уже назначен.
Ответить
Бриг
1640015200
Да ладно! В 5-ке бы зацепиться.
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vladimir-7
1640015898
Конечно хорошо, если Динамо заслуженно станет чемпионом в РПЛ, но вот Газпром может не допустить этого, кто платит всем нужным и заинтересованным людям, тот и танцует "девушку".
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житель СПб
1640035248
Не понимаю вообще, зачем давать такие интервью? Сначала он держался, и говорил правильно, но потом понесло... Ну победят - и ладно. Жаль только, что честно сыграть с Зенитом второй матч не смогли - и где был Шварц? Вот что непонятно.
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