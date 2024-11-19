Дюков оценил вероятность участия России на ЧМ-2026

Президент РФС Александр Дюков не исключил участие России на чемпионате мира-2026.

Команду не допустили до жеребьевки отбора.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Жеребьевка отбора состоится 13 декабря в Цюрихе.

«В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение о приостановлении нашего участия. Те решения в силе. Пока они не будут отменены, наша сборная не будет допущена к отборочным матчам.

Теоретически принять участие мы можем, жеребьевка еще не состоялась, даже после нее есть технические возможности у ФИФА и УЕФА, чтобы мы приняли участие в отборочном турнире. Будем реалистами, вероятность [участия в чемпионате мира] не самая высокая», – сказал Дюков.

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