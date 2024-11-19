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    Дюков оценил вероятность участия России на ЧМ-2026

    Президент РФС Александр Дюков не исключил участие России на чемпионате мира-2026.

    • Команду не допустили до жеребьевки отбора.
    • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
    • Жеребьевка отбора состоится 13 декабря в Цюрихе.

    «В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение о приостановлении нашего участия. Те решения в силе. Пока они не будут отменены, наша сборная не будет допущена к отборочным матчам.

    Теоретически принять участие мы можем, жеребьевка еще не состоялась, даже после нее есть технические возможности у ФИФА и УЕФА, чтобы мы приняли участие в отборочном турнире. Будем реалистами, вероятность [участия в чемпионате мира] не самая высокая», – сказал Дюков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.11.2024 22:06
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