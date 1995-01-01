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    Байрамян: «Не жалею, что выбрал сборную Армении, а не России»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался по поводу выступлений за сборную Армении.

    – Год назад ты принял решение играть за сборную Армении. Ты говорил, что на тот момент играть за сборную России не мог – тебя не вызывали. За этот год ты ни разу не пожалел о принятом решении? Может, хотелось играть за Россию, учитывая, что Карпин – главный тренер национальной команды?

    – Нет, я не жалею о принятом решении. Я сыграл достаточно игр за сборную Армении, мне все нравится. У меня была возможность сыграть против сборной Германии в футболке Армении.

    Меня даже в национальной команде подкалывают: «Че, ты не жалеешь?». Нет, не жалею! Как случилось, так случилось. Я всегда говорил, что Армения – моя историческая родина, но и Россия мне не чужая.

    В России я провел всю свою карьеру, я здесь живу, она мне подарила возможность играть в футбол. Это тоже моя родина!

    А откуда мы знаем, вызвал ли бы меня Георгиевич в сборную России, если бы я не принял решения играть за сборную Армении? Я точно не жалею, что выбрал Армению. Считаю, принял правильное решение.

    • Байрамян родился в Армении, но футбольное образование получил в Ростовском областном училище олимпийского резерва.
    • Он дебютировал за армянскую сборную в сентябре 2020 года.
    • В активе хавбека 2 гола и 1 ассист в 13 матчах.

    Байрамян: «Готов умереть за «Ростов»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15422

      Garrincha58 58 минут назад

      какая разница обе сборные очень слабые

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      Рейтинг: +10777

      Вомбат 1 час назад

      А ведь Карпин действительно мог бы его вызвать. По принципу чем хуже, тем лучше. У Карпина лучший защитник Осипенко, лучший нападающий Смолов. Значит лучший полузащитник для Карпина как раз должен быть Байрамян.

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