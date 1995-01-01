Байрамян: «Готов умереть за «Ростов»

Были какие-то проблески понимания футбола в его игре. Два сезона подряд были. Но в этом сезоне он тот же всадник без головы, каким был раньше. Поэтому в его бедовой голове (притороченной к седлу) и уживаются и "умереть за Ростов" и "рассмотреть предложения других клубов."
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о своем отношении к донскому клубу.
– Ты в России играешь всю свою карьеру. Были ли у тебя предложения от топ-клубов РПЛ?
– Была парочка предложений, но, видимо, кого-то они не устроили. Я сейчас играю за «Ростов» и не вижу смысла говорить о прошлых предложениях. Это были команды из первой пятерки.
- «Спартак» сейчас на девятом.
– Ха-ха. «Спартак» мною не интересовался. Что, ты гадать сейчас будешь? Когда я подписал контракт с «Ростовом», мне президент клуба сказал, что мною интересовались другие команды – и все.
– А клубы какие были?
– А какая разница? У меня нет агента, со мной никто не связывался. Были только запросы в клуб и все. Я доверяю нашему президенту и спортивному директору.
– В России ты готов играть только за «Ростов»?
– Я играю за «Ростов» – это мой любимый клуб. Конечно, если поступит мне предложение от каких-то клубов, нужно будет подумать и обсудить.
Не могу сейчас клясться, что буду играть только за «Ростов», все футболисты – профессионалы своего дела, возможны любые исходы.
Могу только с уверенностью сказать, что «Ростов» – мой любимый клуб, и я готов умереть за него.
– Хотел бы завершить карьеру в «Ростове»?
– Если так сложится, буду только рад!
- Байрамян выступает за «Ростов» с 2009 года.
- Он провел 135 матчей, забил 9 голов и сделал 10 ассистов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.