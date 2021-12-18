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Байрамян: «Готов умереть за «Ростов»

18 декабря 2021, 13:24
7

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о своем отношении к донскому клубу.

Ты в России играешь всю свою карьеру. Были ли у тебя предложения от топ-клубов РПЛ?

– Была парочка предложений, но, видимо, кого-то они не устроили. Я сейчас играю за «Ростов» и не вижу смысла говорить о прошлых предложениях. Это были команды из первой пятерки.

- «Спартак» сейчас на девятом.

– Ха-ха. «Спартак» мною не интересовался. Что, ты гадать сейчас будешь? Когда я подписал контракт с «Ростовом», мне президент клуба сказал, что мною интересовались другие команды – и все.

– А клубы какие были?

– А какая разница? У меня нет агента, со мной никто не связывался. Были только запросы в клуб и все. Я доверяю нашему президенту и спортивному директору.

В России ты готов играть только за «Ростов»?

– Я играю за «Ростов» – это мой любимый клуб. Конечно, если поступит мне предложение от каких-то клубов, нужно будет подумать и обсудить.

Не могу сейчас клясться, что буду играть только за «Ростов», все футболисты – профессионалы своего дела, возможны любые исходы.

Могу только с уверенностью сказать, что «Ростов» – мой любимый клуб, и я готов умереть за него.

Хотел бы завершить карьеру в «Ростове»?

– Если так сложится, буду только рад!

  • Байрамян выступает за «Ростов» с 2009 года.
  • Он провел 135 матчей, забил 9 голов и сделал 10 ассистов.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Байрамян Хорен
Комментарии (7)
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Bozigit
1639825308
Умирать не надо, играть надо
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yorgenbarenz
1639828053
Да,ну и наплёл!Готов умереть за клуб и рассмотрит другие предложения....это как??
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Вомбат
1639828908
Были какие-то проблески понимания футбола в его игре. Два сезона подряд были. Но в этом сезоне он тот же всадник без головы, каким был раньше. Поэтому в его бедовой голове (притороченной к седлу) и уживаются и "умереть за Ростов" и "рассмотреть предложения других клубов."
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zigbert
1639847307
Хороший игрок. Равнодушным в игре его никогда не было.
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Серёга Краснодарский
1639902375
Молодец. Нахичевань рулит
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