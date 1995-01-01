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    Байрамян: «Готов умереть за «Ростов»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о своем отношении к донскому клубу.

    Ты в России играешь всю свою карьеру. Были ли у тебя предложения от топ-клубов РПЛ?

    – Была парочка предложений, но, видимо, кого-то они не устроили. Я сейчас играю за «Ростов» и не вижу смысла говорить о прошлых предложениях. Это были команды из первой пятерки.

    - «Спартак» сейчас на девятом.

    – Ха-ха. «Спартак» мною не интересовался. Что, ты гадать сейчас будешь? Когда я подписал контракт с «Ростовом», мне президент клуба сказал, что мною интересовались другие команды – и все.

    – А клубы какие были?

    – А какая разница? У меня нет агента, со мной никто не связывался. Были только запросы в клуб и все. Я доверяю нашему президенту и спортивному директору.

    В России ты готов играть только за «Ростов»?

    – Я играю за «Ростов» – это мой любимый клуб. Конечно, если поступит мне предложение от каких-то клубов, нужно будет подумать и обсудить.

    Не могу сейчас клясться, что буду играть только за «Ростов», все футболисты – профессионалы своего дела, возможны любые исходы.

    Могу только с уверенностью сказать, что «Ростов» – мой любимый клуб, и я готов умереть за него.

    Хотел бы завершить карьеру в «Ростове»?

    – Если так сложится, буду только рад!

    • Байрамян выступает за «Ростов» с 2009 года.
    • Он провел 135 матчей, забил 9 голов и сделал 10 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10777

      Вомбат 1 час назад

      Были какие-то проблески понимания футбола в его игре. Два сезона подряд были. Но в этом сезоне он тот же всадник без головы, каким был раньше. Поэтому в его бедовой голове (притороченной к седлу) и уживаются и "умереть за Ростов" и "рассмотреть предложения других клубов."

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      Рейтинг: +2501

      yorgenbarenz 1 час назад

      Да,ну и наплёл!Готов умереть за клуб и рассмотрит другие предложения....это как??

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      Рейтинг: +1271

      Bozigit 2 часа назад

      Умирать не надо, играть надо

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      Рейтинг: +8896

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Умирать надо за семью, а тут требуется только хорошо играть в футбол.

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      Рейтинг: +5007

      Semenycch 2 часа назад

      Судя по месту в турнирной таблице, можешь уже начинать.

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      Рейтинг: +750

      КрымForever 2 часа назад

      В следующем сезоне предложения будут поступать уже только от первой пятерки клубов ФНЛ.

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