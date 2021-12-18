Байрамян: «Готов умереть за «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о своем отношении к донскому клубу.

– Ты в России играешь всю свою карьеру. Были ли у тебя предложения от топ-клубов РПЛ?

– Была парочка предложений, но, видимо, кого-то они не устроили. Я сейчас играю за «Ростов» и не вижу смысла говорить о прошлых предложениях. Это были команды из первой пятерки.

- «Спартак» сейчас на девятом.

– Ха-ха. «Спартак» мною не интересовался. Что, ты гадать сейчас будешь? Когда я подписал контракт с «Ростовом», мне президент клуба сказал, что мною интересовались другие команды – и все.

– А клубы какие были?

– А какая разница? У меня нет агента, со мной никто не связывался. Были только запросы в клуб и все. Я доверяю нашему президенту и спортивному директору.

– В России ты готов играть только за «Ростов»?

– Я играю за «Ростов» – это мой любимый клуб. Конечно, если поступит мне предложение от каких-то клубов, нужно будет подумать и обсудить.

Не могу сейчас клясться, что буду играть только за «Ростов», все футболисты – профессионалы своего дела, возможны любые исходы.

Могу только с уверенностью сказать, что «Ростов» – мой любимый клуб, и я готов умереть за него.

– Хотел бы завершить карьеру в «Ростове»?

– Если так сложится, буду только рад!