Гендиректор «Спартака» Мележиков – о задачах на сезон: «Попадание в зону еврокубков РПЛ, выход в финал Кубка и преодоление 1/8 финала ЛЕ»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, какие задачи стоят перед новым тренерским штабом Паоло Ваноли на вторую часть сезона-2021/22.

«Задача на сезон в РПЛ – попадание в зону еврокубков. В Кубке России – выход в финал. В Лиге Европы была выполнена задача выхода из группы, но мы будем считать успехом преодоление 1/8 финала», – сказал Мележиков.

После 18 туров «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

Соперника по 1/8 финала ЛЕ команда узнает весной.

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