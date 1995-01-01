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    Гендиректор «Спартака» Мележиков – о задачах на сезон: «Попадание в зону еврокубков РПЛ, выход в финал Кубка и преодоление 1/8 финала ЛЕ»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, какие задачи стоят перед новым тренерским штабом Паоло Ваноли на вторую часть сезона-2021/22.

    «Задача на сезон в РПЛ – попадание в зону еврокубков. В Кубке России – выход в финал. В Лиге Европы была выполнена задача выхода из группы, но мы будем считать успехом преодоление 1/8 финала», – сказал Мележиков.

    • После 18 туров «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Соперника по 1/8 финала ЛЕ команда узнает весной.

    Гендиректор «Спартака» Мележиков – о назначении Ваноли: «Никто не принимал никаких решений до увольнения Витории»

    «Спартак» планирует подписать еще одного новичка до зимних сборов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9878

      ivany4 10 минут назад

      Вполне реальные задачи.
      На сколько исполнимые покажут зимние сборы и новый тренер.

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      Рейтинг: +7537

      piligrim1986 30 минут назад

      точнее просрать все это)))

      0
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      Рейтинг: +769

      Лфшт 35 минут назад

      Мухухухухууххухххххахаахаахахахааааааа. Реальность Вылет в 1/16. 8е место. Всё

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