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  • Гендиректор «Спартака» Мележиков – о задачах на сезон: «Попадание в зону еврокубков РПЛ, выход в финал Кубка и преодоление 1/8 финала ЛЕ»

Гендиректор «Спартака» Мележиков – о задачах на сезон: «Попадание в зону еврокубков РПЛ, выход в финал Кубка и преодоление 1/8 финала ЛЕ»

17 декабря 2021, 18:19
11

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, какие задачи стоят перед новым тренерским штабом Паоло Ваноли на вторую часть сезона-2021/22.

«Задача на сезон в РПЛ – попадание в зону еврокубков. В Кубке России – выход в финал. В Лиге Европы была выполнена задача выхода из группы, но мы будем считать успехом преодоление 1/8 финала», – сказал Мележиков.

  • После 18 туров «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Соперника по 1/8 финала ЛЕ команда узнает весной.

Гендиректор «Спартака» Мележиков – о назначении Ваноли: «Никто не принимал никаких решений до увольнения Витории»

«Спартак» планирует подписать еще одного новичка до зимних сборов

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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Лфшт
1639754620
Мухухухухууххухххххахаахаахахахааааааа. Реальность Вылет в 1/16. 8е место. Всё
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piligrim1986
1639754944
точнее просрать все это)))
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ivany4
1639756126
Вполне реальные задачи. На сколько исполнимые покажут зимние сборы и новый тренер.
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Ганнибал Лектор
1639758465
Желаю удачи в Лиге Европы!
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VGreen
1639760644
Никогда не понимал когда задача - выход в финал Кубка России. А смысл просто выйти в финал? Тут уж задача должна быть либо выиграть Кубок, либо не говорить об этом вообще.
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Sky Spartak
1639762502
Ещё он сказал... "Кандидатов было несколько, работа проводилась давно." Пофиг какой результат был бы... )))))))
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alefreddy
1639764999
с таким составом нереально если только фарт будет
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portero
1639766708
Генерал ставит задачи... недофига ли задач для нового тренера или сразу нужен повод чтоб предьявить неисполнение.....
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Серёга Краснодарский
1639767758
Хаха.. А летом пинка под зад и типа не выполнил задач и распил бабок все пофедунски
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