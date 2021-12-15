Шварц: «Динамо» и его фанаты поселились в моем сердце. Зачем мне задумываться об иных вариантах?»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал продление контракта до 2024 года. Немец счастлив.

«Я решил продлить контракт, потому что чувствую себя здесь очень комфортно. За последние 14 месяцев я глубоко погрузился в работу в «Динамо», а клуб и его фанаты поселились в моeм сердце. Работа доставляет удовольствие, мы добиваемся успехов, но пока ещe только на пути к серьeзным достижениям. Тогда зачем мне задумываться о каких-то иных вариантах?

Сейчас я счастлив. Здорово, что мы продолжим идти по этой дороге вместе со спортивным директором Желько Бувачем и всеми остальными работниками клуба», – сказал Шварц.