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    Шварц: «Динамо» и его фанаты поселились в моем сердце. Зачем мне задумываться об иных вариантах?»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал продление контракта до 2024 года. Немец счастлив.

    «Я решил продлить контракт, потому что чувствую себя здесь очень комфортно. За последние 14 месяцев я глубоко погрузился в работу в «Динамо», а клуб и его фанаты поселились в моeм сердце. Работа доставляет удовольствие, мы добиваемся успехов, но пока ещe только на пути к серьeзным достижениям. Тогда зачем мне задумываться о каких-то иных вариантах?

    Сейчас я счастлив. Здорово, что мы продолжим идти по этой дороге вместе со спортивным директором Желько Бувачем и всеми остальными работниками клуба», – сказал Шварц.

    • Ранее новое соглашение с клубом подписал спортивный директор Желько Бувач.
    • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.
    • Чемпионат возобновится в феврале.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4354

      R_a_i_n 17 минут назад

      А я думал смс-ки поселились в твоём сердце(кармане)))

      0
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      Рейтинг: +463

      111Hunter111 36 минут назад

      Очень позитивный человек.

      0
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      Рейтинг: +731

      Борисыч1 51 минуту назад

      Будь здоров на радость всем!

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