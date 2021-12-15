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  • Шварц: «Динамо» и его фанаты поселились в моем сердце. Зачем мне задумываться об иных вариантах?»

Шварц: «Динамо» и его фанаты поселились в моем сердце. Зачем мне задумываться об иных вариантах?»

15 декабря 2021, 17:47
19

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал продление контракта до 2024 года. Немец счастлив.

«Я решил продлить контракт, потому что чувствую себя здесь очень комфортно. За последние 14 месяцев я глубоко погрузился в работу в «Динамо», а клуб и его фанаты поселились в моeм сердце. Работа доставляет удовольствие, мы добиваемся успехов, но пока ещe только на пути к серьeзным достижениям. Тогда зачем мне задумываться о каких-то иных вариантах?

Сейчас я счастлив. Здорово, что мы продолжим идти по этой дороге вместе со спортивным директором Желько Бувачем и всеми остальными работниками клуба», – сказал Шварц.

  • Ранее новое соглашение с клубом подписал спортивный директор Желько Бувач.
  • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.
  • Чемпионат возобновится в феврале.

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Борисыч1
1639581823
Будь здоров на радость всем!
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111Hunter111
1639582757
Очень позитивный человек.
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insider_retro
1639585215
Не сказать, что всё феерично, но при поддержке серых кардиналов, руководства и футбольной общественности, в этот раз, как никогда, Шварц замутил приемлемую тему и процесс начинает приобретать нужные очертания...
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sochi-2013
1639586295
Если бы не Федотов, то я бы и в Сочи хотел его видеть.
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Nayturs
1639587841
Лучший тренер нашей лиги, по соотношению цена игроков/место в таблице
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DOCTOR PENALTY
1639588485
Хорошая работа, хорошие слова.
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Vitaga
1639589764
Спартак в такой ситуации Карпина снял
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житель СПб
1639594757
Классный мужик.
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portero
1639595426
По крайне мере молодых не боится ставить в основу, здорово с молодежью контачит...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1639625727
В 1986 году у Динамо(Москва) отняли чемпионство из-за лимита на ничьи. Федерация футбола СССР своим незаконным решением для киевского Динамо лимит на ничьи отменила. Надеюсь , что-нибудь похожее не провернёт РФС.
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