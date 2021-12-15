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  • Попов: «Случайно отпраздновал гол в ворота «Спартака». Забыл, кому забил»

Попов: «Случайно отпраздновал гол в ворота «Спартака». Забыл, кому забил»

15 декабря 2021, 08:43
14

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов прокомментировал празднование гола в ворота «Спартака» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ. Болгарин забылся.

«Всегда приятно забивать. Я долго не появлялся на поле, был очень рад отличиться.

Празднование гола произошло случайно. Когда мяч оказался в сетке, я побежал праздновать, совсем забыв, в ворота какой команды забил. Главное, что вовремя остановился.

Я не хотел обидеть болельщиков «Спартака», просто забылся», – сказал Попов.

  • Полузащитник брал со «Спартаком» чемпионство.
  • 34-летний болгарин выступал за «Спартак» с 2015 по 2018-й год.
  • «Сочи» ушел на зимний перерыв в РПЛ на 3-м месте.

Попов: «Извинился перед фанатами «Спартака» за празднование гола. Никого не хотел обидеть»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Попов Ивелин
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Fusballer
1639547264
Вообще пох. У Спартака множество других проблем есть.
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vladimir-7
1639548100
Ивелин, не ври.
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Боцман59rus
1639548982
сам не напомнил, я бы и не догадался, нашел на чем заморачиваться.
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Блямба
1639549689
Тогда вообще лучше на поле не выходить такому стесняшке. Ни со Спартаком,ни с Рубином ,ни с Ростовом.. А в Кубке ещё и Кубань может подвернуться. Со стыда сгореть же можно.
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Chehofff
1639550130
Сочи вообще фарм-клуб Спартака. Попов, Джанаев, Заболотный. Ломают тут комедию.
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isakkobelini
1639550396
Да там если свой же игрок забьет в свои ворота тоже будет очень рад
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mamba9090909
1639550900
А если бы вспомнил против кого играешь, тогда что? Бил бы мимо? Чтобы не обидеть болельщиков Спартака.
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ilichkadr
1639551506
Цыган и в Африке цыган. Причём здесь болельщики Спартака, если гол забит команде, в которой нет ни одного воспитанника Спартака!?
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Frankfurt Am Main
1639552068
Спасибо руководству списывают игроков, того же Пашалича который зажыгает в Аталанте и стабильно забивает.
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derrik2000
1639554057
А зачем Бомбардир по второму разу ЭТО выложил в новостной ленте?
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