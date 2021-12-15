Попов: «Случайно отпраздновал гол в ворота «Спартака». Забыл, кому забил»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов прокомментировал празднование гола в ворота «Спартака» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ. Болгарин забылся.

«Всегда приятно забивать. Я долго не появлялся на поле, был очень рад отличиться.

Празднование гола произошло случайно. Когда мяч оказался в сетке, я побежал праздновать, совсем забыв, в ворота какой команды забил. Главное, что вовремя остановился.

Я не хотел обидеть болельщиков «Спартака», просто забылся», – сказал Попов.

Полузащитник брал со «Спартаком» чемпионство.

34-летний болгарин выступал за «Спартак» с 2015 по 2018-й год.

«Сочи» ушел на зимний перерыв в РПЛ на 3-м месте.

Попов: «Извинился перед фанатами «Спартака» за празднование гола. Никого не хотел обидеть»