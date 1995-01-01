Попов: «Случайно отпраздновал гол в ворота «Спартака». Забыл, кому забил»

Спасибо руководству списывают игроков, того же Пашалича который зажыгает в Аталанте и стабильно забивает.
Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов прокомментировал празднование гола в ворота «Спартака» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ. Болгарин забылся.
«Всегда приятно забивать. Я долго не появлялся на поле, был очень рад отличиться.
Празднование гола произошло случайно. Когда мяч оказался в сетке, я побежал праздновать, совсем забыв, в ворота какой команды забил. Главное, что вовремя остановился.
Я не хотел обидеть болельщиков «Спартака», просто забылся», – сказал Попов.
- Полузащитник брал со «Спартаком» чемпионство.
- 34-летний болгарин выступал за «Спартак» с 2015 по 2018-й год.
- «Сочи» ушел на зимний перерыв в РПЛ на 3-м месте.
Попов: «Извинился перед фанатами «Спартака» за празднование гола. Никого не хотел обидеть»