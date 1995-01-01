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    Попов: «Случайно отпраздновал гол в ворота «Спартака». Забыл, кому забил»

    Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов прокомментировал празднование гола в ворота «Спартака» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ. Болгарин забылся.

    «Всегда приятно забивать. Я долго не появлялся на поле, был очень рад отличиться.

    Празднование гола произошло случайно. Когда мяч оказался в сетке, я побежал праздновать, совсем забыв, в ворота какой команды забил. Главное, что вовремя остановился.

    Я не хотел обидеть болельщиков «Спартака», просто забылся», – сказал Попов.

    • Полузащитник брал со «Спартаком» чемпионство.
    • 34-летний болгарин выступал за «Спартак» с 2015 по 2018-й год.
    • «Сочи» ушел на зимний перерыв в РПЛ на 3-м месте.

    Попов: «Извинился перед фанатами «Спартака» за празднование гола. Никого не хотел обидеть»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:43
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1353

      Frankfurt Am Main 4 минуты назад

      Спасибо руководству списывают игроков, того же Пашалича который зажыгает в Аталанте и стабильно забивает.

      1
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      Рейтинг: +13259

      ilichkadr 14 минут назад

      Цыган и в Африке цыган. Причём здесь болельщики Спартака, если гол забит команде, в которой нет ни одного воспитанника Спартака!?

      0
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      Рейтинг: +6091

      mamba9090909 24 минуты назад

      А если бы вспомнил против кого играешь, тогда что? Бил бы мимо? Чтобы не обидеть болельщиков Спартака.

      1
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      Рейтинг: +354

      Я Памятник Себе 30 минут назад

      Ивелин должен радоваться и благодарить судьбу, что вырвался из свинарника. Ну а победа над рядовым аутсайдером это доказывает.)))))

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      Рейтинг: +263

      isakkobelini 32 минуты назад

      Да там если свой же игрок забьет в свои ворота тоже будет очень рад

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      Рейтинг: +254

      Chehofff 37 минут назад

      Сочи вообще фарм-клуб Спартака. Попов, Джанаев, Заболотный. Ломают тут комедию.

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      Рейтинг: +3064

      Блямба 44 минуты назад

      Тогда вообще лучше на поле не выходить такому стесняшке.
      Ни со Спартаком,ни с Рубином ,ни с Ростовом..
      А в Кубке ещё и Кубань может подвернуться.
      Со стыда сгореть же можно.

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      Рейтинг: +8824

      Alekxei Z. 46 минут назад

      Не заморачивайся Ивелин , у Спартака и его болел другие сейчас проблемы.

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      Рейтинг: +26273

      Боцман59rus 56 минут назад

      сам не напомнил, я бы и не догадался, нашел на чем заморачиваться.

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      Рейтинг: +23365

      vladimir-7 1 час назад

      Ивелин, не ври.

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