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    Попов: «Извинился перед фанатами «Спартака» за празднование гола. Никого не хотел обидеть»

    Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов прокомментировал эпизод с голом в ворота «Спартака» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

    «Я начал праздновать гол, потому что последние матчи не играл совсем, и только с «Краснодаром» вышел, где забил из офсайда.

    Эмоции переполняли меня. Но после я остановился и извинился перед болельщиками «Спартака», ведь провел за этот клуб три с половиной года, выиграл чемпионат России, Суперкубок страны.

    Никого не хотел обидеть, у меня очень хорошие воспоминания о «Спартаке», и болельщики меня любят, но пусть они поймут мои эмоции, вы знаете, какой я человек», – сказал Попов.

    • 34-летний болгарин выступал за «Спартак» с 2015 по 2018-й год.
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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1021

      Andrew01 1 час назад

      Извиняться не за что, забил отпраздновал, порадовался. Ничего пошлого или оскорбительного болельщикам Спартака не показывал, всё нормально.

      0
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      Рейтинг: +294

      Zenit40k 1 час назад

      Не извиняйся Ивелин ,они этого не заслуживают

      1
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      Рейтинг: +55150

      portero 1 час назад

      Да ладно, время идёт эмоции от забитого гола, всё отлично.
      Да и спартачи уже забыли про тебя...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15046

      paracetamol 1 час назад

      А я порадовался и извиняться не собираюсь. Как сказал Учитель, нехр метать бисер перед свинями!

      1
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      Рейтинг: +4910

      Павелий > paracetamol 1 час назад

      Зачем такие уроды как ты вообще появляются на свет? =(

      2
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      Рейтинг: +4271

      R_a_i_n > paracetamol 52 минуты назад

      Притчу знаешь про папу, стенку...??

      1
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      Рейтинг: +3054

      Блямба 1 час назад

      Там что,семья в заложниках?
      Порадовался отличному голу ,делов-то..
      А то сейчас начнётся..
      Курица- не птица, Болгария-не заграница...,шестнадцатая республика..,
      .дальше уже..
      не люблю болгар, слащавые они какие-то..и..т.д.
      Вроде,всё предусмотрел..
      Набрасывайте варианты..
      Гегемоны с девятого места.))

      4
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      Рейтинг: +18105

      derrik2000 1 час назад

      Всё нормально.
      Эвелин Попов - профессионал, т. е. человек, ХОРОШО делающий свою работу там, с кем связан контрактом.
      Забил - отпраздновал.
      Не нужно извиняться.

      1
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      Рейтинг: +305

      Я Памятник Себе 2 часа назад

      Нашел перед кем извиняться. Срамтак это перевернутая страница. Как страшный сон и понижение в карьере. Радуйся что оттуда сбежал.

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      Рейтинг: +4230

      mopecekca > Я Памятник Себе 33 минуты назад

      админы, долго вы будете терпеть клонирование однотипных питерских **********?? ******* уже

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