Попов: «Извинился перед фанатами «Спартака» за празднование гола. Никого не хотел обидеть»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов прокомментировал эпизод с голом в ворота «Спартака» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

«Я начал праздновать гол, потому что последние матчи не играл совсем, и только с «Краснодаром» вышел, где забил из офсайда.

Эмоции переполняли меня. Но после я остановился и извинился перед болельщиками «Спартака», ведь провел за этот клуб три с половиной года, выиграл чемпионат России, Суперкубок страны.

Никого не хотел обидеть, у меня очень хорошие воспоминания о «Спартаке», и болельщики меня любят, но пусть они поймут мои эмоции, вы знаете, какой я человек», – сказал Попов.