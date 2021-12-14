Попов: «Извинился перед фанатами «Спартака» за празднование гола. Никого не хотел обидеть»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов прокомментировал эпизод с голом в ворота «Спартака» (3:0) в 18-м туре РПЛ.
«Я начал праздновать гол, потому что последние матчи не играл совсем, и только с «Краснодаром» вышел, где забил из офсайда.
Эмоции переполняли меня. Но после я остановился и извинился перед болельщиками «Спартака», ведь провел за этот клуб три с половиной года, выиграл чемпионат России, Суперкубок страны.
Никого не хотел обидеть, у меня очень хорошие воспоминания о «Спартаке», и болельщики меня любят, но пусть они поймут мои эмоции, вы знаете, какой я человек», – сказал Попов.
- 34-летний болгарин выступал за «Спартак» с 2015 по 2018-й год.
- «Сочи» поднялся с 6-го на 3-е место в РПЛ.
- Команда Владимира Федотова прервала серию из 3 матчей без побед.
Источник: «Матч ТВ»