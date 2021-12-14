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  • Попов: «Извинился перед фанатами «Спартака» за празднование гола. Никого не хотел обидеть»

Попов: «Извинился перед фанатами «Спартака» за празднование гола. Никого не хотел обидеть»

14 декабря 2021, 11:27
15

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов прокомментировал эпизод с голом в ворота «Спартака» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

«Я начал праздновать гол, потому что последние матчи не играл совсем, и только с «Краснодаром» вышел, где забил из офсайда.

Эмоции переполняли меня. Но после я остановился и извинился перед болельщиками «Спартака», ведь провел за этот клуб три с половиной года, выиграл чемпионат России, Суперкубок страны.

Никого не хотел обидеть, у меня очень хорошие воспоминания о «Спартаке», и болельщики меня любят, но пусть они поймут мои эмоции, вы знаете, какой я человек», – сказал Попов.

  • 34-летний болгарин выступал за «Спартак» с 2015 по 2018-й год.
  • «Сочи» поднялся с 6-го на 3-е место в РПЛ.
  • Команда Владимира Федотова прервала серию из 3 матчей без побед.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Попов Ивелин
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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derrik2000
1639471667
Всё нормально. Эвелин Попов - профессионал, т. е. человек, ХОРОШО делающий свою работу там, с кем связан контрактом. Забил - отпраздновал. Не нужно извиняться.
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Блямба
1639471766
Там что,семья в заложниках? Порадовался отличному голу ,делов-то.. А то сейчас начнётся.. Курица- не птица, Болгария-не заграница...,шестнадцатая республика.., .дальше уже.. не люблю болгар, слащавые они какие-то..и..т.д. Вроде,всё предусмотрел.. Набрасывайте варианты.. Гегемоны с девятого места.))
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paracetamol
1639472091
А я порадовался и извиняться не собираюсь. Как сказал Учитель, нехр метать бисер перед свинями!
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portero
1639473213
Да ладно, время идёт эмоции от забитого гола, всё отлично. Да и спартачи уже забыли про тебя...
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Andrew01
1639474323
Извиняться не за что, забил отпраздновал, порадовался. Ничего пошлого или оскорбительного болельщикам Спартака не показывал, всё нормально.
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Plyash
1639482678
Ивелин,ты сделал для Спартака много больше,когда играл за него.Винить себя не в чем,ты молодец.
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serglider
1639485071
Опять футбол из просто игры, обрастает какими-то излишними атрибутами не имеющими принципиального значения: пожал руку - не пожал руку, извинился что забил гол, извинился что отпраздновал... Самое смешное, что эти околофутбольные "ритуалы" обсуждаются порой в СМИ больше, чем сама игра)))
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zigbert
1639485858
Да никто не будет на тебя в обиде Эвелин. Отнесемся к этому с пониманием.
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Ловкий Бубен
1639500618
Да неее зачем они же думают что ты агент Зенита, от Зенита зарплату, играешь за Сочи, это проэкт такой
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alefreddy
1639502194
виноват не ты а те кто позволили тебе забить
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